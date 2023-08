Ryan Toney får bli i Norge likevel

«Jeg har fått lov til å bli i Norge!!»

Det skriver Ryan Toney på sin egen Facebook-side tirsdag.

Vårt Land har tidligere skrevet om 27-åringen som møtte islandske Maria da begge studerte i Alaska. De flyttet til Lillehammer, men etter kort tid som gift fikk Maria en aggressiv kreftsykdom. Hun døde i fjor.

Tidilgere i år fikk Toney vedtak fra UNE om å forlate Norge, da han ikke lenger oppfyller kravene for opphold. Nå har UNE snudd.

På Facebook skriver Toney at han tirsdag 15. august mottok epost og telefonsamtale fra sin advokat med beskjed om at han får bli i Norge likevel.

Vårt Land har vært i kontakt med advokat Tone Ljoså. Hun bekrefter at Toney er innvilget oppholdstillatelse i medhold av utlendingslovens paragraf 38. Det betyr at han i første omgang får bli i Norge i tre år. Så kan han søke fast opphold.

– Det betyr at jeg endelig kan leve et normalt liv igjen - uten frykt for å bli kastet ut av landet, skriver Toney på Facebook.

– Gud er så god. Jeg er nesten helt sikker på at Maria har hatt noe å gjøre med denne fantastiske nyheten. Det er godt at jeg har noen som henne som passer på meg, skriver han.

Les Min Tro-intervjuet med Ryan Toney her: Han er ikke sikker på hvorfor Gud ikke helbredet kona hans. Men én ting vet han: – Gud tar ikke liv.

---

Ryan Gene Toney

Kommer fra Anchorage i Alaska, USA. Bor på Lillehammer.

27 år.

Var gift med Maria Gudmundsdottir Toney fra 2020 til hennes bortgang i september 2022. Familien hennes er islandsk, men har bodd i Norge siden 2008.

Fikk tidligere i år vedtak om å forlate Norge, da han ikke lenger oppfyller kravene for opphold. Utlendingsnemnda (UNE) behandler nå klagen på vedtaket.

Aktiv i pinsemenigheten Livets Senter.

---