Den 55 år gamle sandefjordingen Vidar Kronstad tar over som styreleder i Brunstad Christian Church. Han tar over for Berit Hustad Nilsen som går over til en stilling i sekretariatet i den internasjonale topporganisasjonen BCC-forbundet.

Til Vårt Land sier Kronstad at han valgte å si ja til valg som styreleder fordi han brenner for det kristelige arbeidet som utføres i BCC Norge.

– Å kunne være med å bidra til BCC Norges utvikling videre, ser jeg på som en spennende og viktig utfordring, sier han.

Avviser habilitetsutfordringer

Den nye styrelederen ble født sommeren 1968 og vokste opp i et hjem tilknyttet BCC. Han forteller at troen ble en naturlig del av hans barndom og som tenåring tok han et personlig valg om å følge Jesus. I lokalmenigheten i Sandefjord har han bidratt til barne- og ungdomsarbeidet i en årrekke, i tillegg til å være en del av styret. Nå skal han inn i styret til BBC Norge for første gang.

Kronstad-navnet er imidlertid ikke ukjent innen BCC. Han bekrefter at han er i slekt med en av de ledende forstanderne i menigheten Harald Kronstad, men mener det ikke vil føre til noen utfordringer med habilitet.

– Harald Kronstad er fetter til min far, og en av fire medlemmer i forstanderskapet. Vi tror ikke det vil oppstå særlige habilitetsproblemer med tanke på det frivillige vervet jeg har påtatt meg i styret for BCC Norge. Alle med verv i BCC skal arbeide for å fremme helheten, men dersom det skulle oppstå et forhold hvor noen har særinteresse eller er inhabile, så har vi vedtektsbestemmelser som sikrer at vedkommende ikke skal delta i behandling eller avgjørelser, sier han.

Gleder seg til å lære om økumenisk arbeid

– Hva ser du for deg blir det viktigste for deg som styreleder framover?

– Å arbeide sammen med administrasjonen og medlemmene for å oppfylle BCC Norges formål, som kort fortalt er å fremme den kristne tro blant alle mennesker, slik at de som ønsker det kan lære å holde alt det Jesus har befalt, og arbeide for kristendommens rammevilkår og anseelse i det norske samfunnet, sier han.

I tillegg vil han yte service og bistand til de 19 lokalmenighetene i frivillighetsarbeid og menighetsarbeid. Kronstad forteller at han gleder seg til å bidra med å utvikle den norske organisasjonen.

– Jeg ser også frem til å lære mer om økumenisk arbeid, da jeg tror det er viktig at kristenheten står sammen om å fremme kristendommens plass og rammevilkår i samfunnet i den tiden vi lever i, sier han.

Brunstad Christian Church

Et kristent trossamfunn stiftet i Norge i 1898.

Har navnet sitt fra menighetens samlingssted Brunstad i Sandefjord kommune.

Også kjent som Smiths venner, etter grunnleggeren, Johan Oscar Smith.

Har nærmere 9000 medlemmer i Norge. Ifølge trossamfunnet selv har de 35.000 medlemmer i over 50 land.

I 2021 ble kirkesamfunnet tatt opp som fullverdig medlem av Norges Kristne Råd.

Kilde: snl.no/Brunstad Christian Church/Vårt Land arkiv

