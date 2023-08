Nye stemmer – kurs i skrive- og medietrening

Vårt Land, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Bispemøtet for Den norske kirke vil løfte fram talentfulle og unge stemmer i det offentlige rom – stemmer som evner å bruke et troverdig tros- eller verdibasert språk, og som bidrar til en større, offentlig eksistensiell samtale.

Derfor arrangerer vi et talentutviklingskurs som gir skrive- og medietrening og opplæring i retorikk og offentlighetsdynamikk. Kurset går over tre dager (kl. 10-16) våren 2024 (hhv i januar, mars og juni). Kursdeltakerne forventes å levere tekst til hver samling, som benyttes i undervisningen.

Vi ser hovedsakelig etter folk mellom 20 og 35 år. Skribenter med mangfoldskompetanse oppfordres til å søke. Kurset er gratis, og deltakerne får dekket reise t/r Oslo. Del gjerne dette videre hvis du kjenner du noen i denne kategorien.

Send en kort søknad, CV og en prøvetekst til elise.kruse@vl.no. Prøveteksten skal skrives som et innlegg til Vårt Land om noe du er opptatt av.

Lengde: Max 3000 tegn inkl. mellomrom.





Søknadsfrist: 1. oktober