Filmskaperne bak «Perleporten» anmeldte trusler – politiet henla saken

Politiet i Kristiansand har henlagt saken med begrunnelse i at «det ikke finnes rimelig grunn til å undersøke om det finnes et straffbart forhold». Det kan man lese i avslaget som Avisa Kristiansand publiserte mandag.

Også satirekunstner Tronn Dønnestad Hansen skal ha fått trusselmeldinger fra samme telefonnummer.

– Det viktigste for filmskaperne var å anmelde truslene. Det ble de, og nå har politiet valgt å henlegge saken. Det tar vi til etterretning, sier kommunikasjonsansvarlig for filmen «Perleporten», Simon Valvik, til Fædrelandsvennen.

---

Kristiansand og «Perleporten»

Kristiansand har vært preget av politiske feider de siste fire årene. Nå har traileren til en ny film satt fyr på debatten på nytt.

Filmen Perleporten skal angivelig handle om den omstridte Facebook-siden Sørlandsnyhetene og hendelser knyttet til lokalvalget i Kristiansand i 2019.

Det er produksjonsselskapet Beelzebub Pictures som står bak den nye spillefilmen.

Tirsdag 25. juli ble den første teaseren lagt ut. 1. august kom den offisielle traileren. Filmen har premiere 1. september.

---

Film som engasjerer

Det har stormet rundt filmen «Perleporten» i lengre tid. Flere mener å identifisere hovedpersonen, og i traileren presenterer filmen seg som basert på virkeligheten. Traileren viser blant annet onanering, sexkjøp og prat om Jesus.

Ordførerkandidat for KrF i Kristiansand, Charlotte Beckmann Finnestad, var blant dem som reagerte sterkt etter kun å ha sett den korte teaser-videoen som kom før traileren. «Nå må vi legge press på kinoene, slike filmer vil vi ikke ha», skrev hun i et kommentarfelt til et Facebook-innlegg.

Pastor i Kristiansand, Rune Tobiassen, mener kristne fremstilles negativt i filmen. I tillegg mener han at filmen kan legge lokk på ytringsfriheten.

– Hvem vil uttale seg offentlig, dersom man i tillegg må gå rundt å bekymre seg for at man skal bli offer for uthenging på kinolerretet? sa Tobiassen til Vårt Land tidligere denne måneden.

Regissør Jonas Matzow Gulbrandsen oppfordrer til å se filmen i sin helhet og deretter gjøre seg opp en mening om den. Han påpeker at filmen er samfunnskritisk satire.

– Satire har eksistert i over 2000 år, og skal sette ting på spissen, har kommunikasjonsansvarlig Simon Valvik tidligere sagt til Vårt Land.

