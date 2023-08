Ikke medlemsras etter kirkens samlivsvedtak

– Nå er det trolig mange som melder seg ut av Kirken, sa Therese Egebakken før Kirkemøtet vedtok å ikke vektlegge likekjønnet samliv i ansettelser.

Egebakken er medlem av Kirkerådet og Stavanger bispedømmeråd, og også leder for Frimodig kirke ung.

Vedtaket ble gjort for en uke siden, søndag 6. august. En knapp uke senere er tallene fra Kirkerådet på utmeldelser slik:

De fem første dagene i august (1.-5. august) kom det 173 utmeldinger nasjonalt.

De siste fem dagene (6.-10. august), etter vedtaket kom det 214 utmeldinger nasjonalt.

Så langt i august 2023 har Den norske kirke fått 387 utmeldinger. I hele august året før var tallet 1.080 utmeldinger.

I juli i år meldte 964 seg ut, mens tallet for juni i 2022 var 1.063.

For juni måned var tallet 2.091 utmeldinger i år, mot 1.937 i år.

Synes det flott hvis saken ikke skaper utmeldelser

Egebakken synes det er interessant å se tallene.

– Min første tanke er at det er gledelig at tallene ikke er høyere. Det kan bety at noen vil være medlem for å kunne bruke stemmeretten i kirka, eller at de ser denne saken som ikke stor nok til grunn til å melde seg ut, og det er kjempeflott, det er ingenting som er bedre.

FLOTT: Therese Egebakken synes det er flott hvis det ikke regnes som en stor nok sak til å melde seg ut at det ikke lenger skal være mulighet for å etterspørre og vektlegge likekjønnet samliv ved ansettelser i Den norske kirke. (Erlend Berge)

– Har du fått signaler om negative reaksjoner på vedtaket eller noen som vurderer å melde seg ut?

– I forkant eller underveis har jeg lest i tilfeldige kommentarfelt eller hørt muntlig at noen ønsker å melde seg ut hvis dette ble vedtatt. Men disse tallene viser at det ikke er stemningen, og det er bra. Nå er det kort tid siden jeg kom hjem fra Kirkemøtet, og jeg har ikke snakket med så mange ennå. Det ser ut som det er litt irritasjon og skuffelse blant den fløyen jeg er del av, sier Egebakken.

Spør ikke hvorfor folk melder seg ut

Nestleder i Kirkerådet Karin-Elin Berg vurderer tallene slik:

– Jeg tror at oppmerksomhet om ulike kirkepolitiske saker skaper engasjement hos medlemmene. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om denne saken har ført til mange utmeldinger. Den norske kirke skal møte folk med respekt, uansett. Jeg håper at folk kjenner tilhørighet til og finner både glede og fellesskap i kirken sin. Alle folkevalgte har et ansvar for å jobbe for det. Kirken spør ikke hvorfor noen melder seg ut, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

---

Kirkemøtet 2023

Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok 6. august å fjerne muligheten bispedømmene har til å etterspørre og vektlegge likekjønna samliv som et moment i ansettelsesprosesser. Forslaget ble vedtatt med stemmetallene 86–24.

Åpen folkekirke har løftet spørsmålet som en av sine hovedsaker i årets valgkamp, og det var på forhånd ventet at forslaget ville få flertall.

---

Utmeldingstopper

I 2021 meldte over 1.700 medlemmer seg ut av Den norske kirke etter Kirkemøtet i midten av november, som vedtok at Den norske kirke skulle støtte anbefalinger om å stanse oljeletingen.

2016 var et rekordår i utmeldinger med 41.426 medlemmer som meldte seg ut. Det var mer enn tre ganger mer enn det tidligere rekordåret, 1978, da 11.755 meldte seg ut. Men 2016 var også et år med mange innmeldinger, 3.197.

Daværende direktør for Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, sa til Vårt Land at en stor del av forklaringen på de høye tallene var at Den norske kirke hadde gjort det enklere å melde seg både ut og inn.

