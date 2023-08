Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ‘Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’

Matt 23, 37-39





Tekstblikk: En alternativ drøm for Jerusalem

Marianne Bjelland Kartzow, professor i Det nye testamente ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Lille søndag (Erlend Berge)

Disse tre versene kommer litt for seg selv i Matteus-evangeliet, etter en lengre tirade til fariseerne og de skriftlærde i Jerusalem. De tilsvarende Jesus-ordene hos Lukas (13,34-35) er plassert et helt annet sted i fortellingen. Det er også noe med innholdet og sammenhengen i denne «klagen» som skurrer litt, så her er det mye å gripe fatt i.

Jesus begynner å beskrive den tilstanden folket befinner seg i, hvor de som har gått foran med sannheten ikke ble lyttet til, men slått i hjel og steinet. Her referer han ikke til en bestemt historisk begivenhet i Israelsfolkets minne, men gir en generell fremstilling av deres felles fortid. I profetilitteraturen i Det gamle testamentet er det en gjennomgangstone at folket ikke ville høre på profetenes ord. Enten vendte de bare det døve øret til eller hørte på andre profeter, som representerte andre guder eller autoriteter. Det ga trolig gjenklang i folks bevissthet at profetene kunne bli straffet med drap.

Det er mot denne bakgrunnen at Jesus tegner opp et alternativt bilde, også det forankret i deres felles tradisjon og bakgrunn. Forestillingen om at Gud er som en fugl er kjent fra GT: Gud tar hånd om sine barn, finner dem i ødemarken, vokter over dem som sin øyesten, lærer dem å brette ut sine vinger og fly (5 Mos 32,10-11). Gud er som flyvende fugler som skal forsvare og berge og utfri folket (Jes 31,5). Hos Matteus er det Jesus som plasserer seg selv i fuglemorens sted. I Jerusalem, der hvor det tidligere var steining og drap, er det han som nå så gjerne vil samle flokken sin under sine vinger.

Det er ikke så vanlig i evangeliene at det brukes kvinnelige metaforer om Gud eller Jesus, så derfor er denne teksten av spesiell interesse. Bildet er ment positivt og gir uttrykk for omsorg og trygghet. Skal en spinne videre på dette så får kanskje noen assosiasjoner til at det kan være litt vel trangt under de vingene, eller at en føler seg presset sammen med de andre ungene og lengter etter å ta egne vinger fatt og fly ut i verden.

Ellers i Matteus figurerer flere dyr, for eksempel hunder og griser. De har som oftest en negativ funksjon, mens med fuglen og ungene i kap. 23 er det annerledes: Her anvendes både relasjonen mellom mor og barn og egenskaper ved selve dyret, som vingene, til å tegne et bilde av hvordan livet i Jerusalem så gjerne skulle ha vært, hvis Jesus hadde fått det som han ville.

Ved å kalle disse versene for «klage», vektlegger vi den negative delen, hvor Jesus snakker om steining og drap. Men han presenterer også en alternativ drøm: Jeg er som en mamma-fugl og jeg vil så gjerne ta vare på dere, her under vingene mine. Kom! Men de ville ikke.

Det Jesus sier videre (v. 38) har ofte blitt fortolket som en profeti om tempelets fall. Rent historisk hadde det ikke ennå skjedd da Jesus levde, men var trolig en realitet da Matteus skrev sitt evangelium. Krig, okkupasjon og ødeleggelse gjorde at folket mistet sitt hus, tempelet ble forlatt og øde og byens senter ble tatt over av andre.

I vers 39 fortsetter Jesus å tale om det som skal komme: Det er jo ikke helt åpenbart hva han mener med dette at de ikke skal se han før de sier Velsignet er han som kommer i Herrens navn, igjen et sitat fra GT (Sal 118,26). Sett i Matteus-evangeliet som helhet, så danner disse ordene en tydelig overgang til neste avsnitt, hvor han forlater tempelet og fortsetter å tale om de siste tider.





Prekenblikk: Det er fra vår munn de forløsende ord skal komme

Åste Dokka, teolog og kommentator i Vårt Land

(Tuva Skare)

Jerusalem vil ikke, i følge Jesus, lytte til de profetene som er sendt byen. Utsagn som dette finnes det mange av i Bibelen, anklager om at folket ikke hører på de menneskene Gud har sendt. Jeg skutter meg litt. Hvem er det jeg har lukket ørene for? Overser jeg Guds sendebud? I hvilken skikkelse kommer Guds meddelelse til oss og hvordan kan vi kjenne den igjen?

Jeg tror det er viktig å stille seg slike selvransakende spørsmål. Å stivne i en oppfatning om at man har skjønt det hele og vet hvordan man skal leve rett, er alltid farlig. Slike ting må stadig tas opp til revurdering, selv om det er ubehagelig.

Men det som skiller denne teksten fra mange av de andre, er hva Jesus møter vår profet-ignorering med. For Jesu ønske når han ser hva som skjer, er å samle oss under fuglevingen. Når vi ikke hører, er Jesu reaksjon morskjærligheten. Jesu ønske er å beskytte oss, slik kyllingmora beskytter ungene sine.

Og i tillegg er det håpefullt at det som skal åpne øynene våre er vår egen bekjennelse. Det er fra vår munn de forløsende ord skal komme: Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Når vi sier og erkjenner dette, vet vi også hvem som er Guds sendebud og profet, nemlig hønemor selv, Jesus Kristus.

