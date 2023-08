Forfatter snur etter samlivsvedtak: Kan bli aktuelt å samarbeide med kirken igjen

– Kirkemøtet har gjort det jeg håpet de skulle gjøre. Jeg synes dette er et gledelig vedtak, sier forfatter Tore Renberg.

Med 86 mot 24 stemmer vedtok Kirkemøtet på søndag at bispedømmene ikke lenger skal kunne forskjellsbehandle personer som lever med en av samme kjønn ved ansettelser.

I dag er det kun Stavanger bispedømme som har benyttet seg av unntaket i diskriminering- og likestillingsloven som åpner opp for at trossamfunn kan forskjellsbehandle arbeidssøkere på teologisk grunnlag. Dette er en praksis bispedømmet nå må gå bort ifra.

Renberg har engasjert seg sterkt i saken etter Stavanger bispedømmeråd i februar vedtok sitt mye omtalt forslag: De ønsker at bispedømme i sitt høringssvar til Kirkerådet skal foreslå at samlivsform fortsatt skal kunne vektlegges ved ansettelser av prester.

I et Facebook-innlegg stilte Renberg seg kritisk til vedtaket og annonserte at han bryter sitt jubileumssamarbeid med kirken.

Viktig å markere avstand

Sammen med komponist Anders Brunvær Hauge står Renberg bak Stavangeroratoriet, en av hovedsatsingene når Stavanger, bispedømmet og domkirka i 2025 skal markere sitt 900 års-jubileum.

Planen har vært at verket skal få premiere i Domkirken høsten 2024. Året etter skal det framføres i Stavanger konserthus. Men med bispedømmerådets vedtak ble premiere i Domkirken brått uaktuelt.

«Det vil ikke skje under disse omstendighetene; jeg kan ikke sette beina mine der», skrev Renberg på Facebook. I stedet vil premieren settes opp i konserthuset, annonserte han.

Til Vårt Land oppsummerte Renberg innlegget slik:

– Det viktigste for meg var å markere avstand til en praksis som den protestantiske-lutherske kirken har holdt på med siden reformasjonen med overgrep og utestenging av homofile. Med kjærlighetsbudet som begrunnelse, ønsket jeg å si til bispedømmerådet: «Beklager, men her stanser toleransen», sa han.

Kan gjerne være veps eller klegg

Med søndagens vedtak fra Den norske kirkes høyeste organ, stiller saken seg annerledes, synes Renberg.

– Med dette vedtaket har saken snudd for meg.

– Kan det bli aktuelt å gjenoppta samarbeidet med kirken og ha førpremieren i domkirken?

– Jeg må selvfølgelig snakke med de andre i Stavangeroratoriet først, men nå er det i hvert fall mulig å gjenoppta dialogen.

Jeg tar gjerne på meg rollen som klegg eller veps i denne saken — Tore Renberg, forfatter

I kjølvannet av Renbergs tordentale på Facebook, har han fått mange tilbakemeldinger, forteller han.

– Flere har sagt til meg at jeg ikke har noe med kirkens anliggende. Mange ble veldig skuffet over meg. Noen ble sinte. Jeg fikk personlige e-poster fra folk som var opprørte. Enkelte kom etter meg på gata. Jeg ble kalt moralist – det er helt ok i denne sammenhengen. Jeg ble også kalt antisemitt.

Han angrer likevel ikke på utspillet.

– Dette er en destruktiv del av kirken, og noe som ikke minst berører min landsdel. Jeg er glad for å ha bidratt til sterkt tempo i denne debatten. Flere århundrer med ufyselig fremferd overfor mennesker som elsker hverandre er nok. Jeg tar gjerne på meg rollen som klegg eller veps i denne saken.

---

Stavanger 2025

Snart er det 900 år siden Stavanger domkirke ferdig. Begivenheten markerer begynnelsen på fortellingen om Stavanger by og bispedømme.

I 2025 skal jubileet markeres.

Hovedarrangør for Stavanger 2025 er Stavanger kommune, med Den norske kirke og Universitetet i Stavanger som medarrangører. I tillegg er Museum Stavanger, Stavanger Sentrum, Stavanger Turistforening og Sølvberget samarbeidspartnere.

---