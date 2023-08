Uværet «Hans» er forventet å herje i store deler av Sør-Norge mandag og tirsdag denne uken. Det er forventet at store mengder nedbør og en god del vind i verste fall vil føre til både flom og jordskred.

I de utsatte områdene ligger det blant annet flere stavkirker, som er en viktig del av kulturminnene i Norge.

«Potensielt sett er all ekstremvær en stor risiko for eldre kirkebygninger og andre kulturminner».

Det skriver Nina Jernæs, ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), i en e-post til Vårt Land.

Merete Winness, leder for museums- og eiendomsavdelingen i Fortidsminneforeningen, forteller at forebyggende arbeid er det viktigste i møtet med slikt ekstremvær.

Forebyggende arbeid

– Vi har ikke forberedt oss noe spesielt de siste dagene, med tanke på ekstremværet, men vi har gjort forebyggende arbeid over tid, sier Winness.

Foreningen eier åtte av de 28 stavkirkene i Norge. Og seks av disse ligger nå innenfor det området som er utsatt for oransje skredfarevarsel.

– Vi er aller mest bekymret for Uvdal stavkirke, som ligger mest utsatt til, sier Winness.

UVDAL: Stavkirken i Uvdal inneholder mye uerstattelig kulturarv. Arkivfoto.

Hun peker på forebyggende arbeid, jevnt vedlikehold og planer for evakuering av gjenstander som det viktigste i forkant av et slikt uvær.

– Hva bør gjøres helt konkret?

– Man bør renske takrenner, sørge for god vannavrenning og drenering og sjekke bekker og utløp. I områder der det er risiko for kraftig vind bør man felle trær som står nærme kirkebygget, svarer Winness.

I tillegg mener Winness at de gjenstående stavkirkene har stått gjennom mye hardt vær, og at deres plassering tilbake i tiden er godt gjennomtenkt for å unngå skade.

I STORMENS ØYE: På kartet ser du de norske stavkirkene som ligger i nærheten av farevarselet for ekstremværet «Hans». 16 stavkirker ligger i området hvor det er sendt ut rødt farevarsel. (Store norske leksikon / NVE / Vårt Land)

Ekstremværet «Hans»

Ekstremværet «Hans» er forventet å herje på store deler av Østlandet mandag og tirsdag.

Det er forventet store nedbørsmengder og mye vind.

Det er sendt ut rødt farevarsel, og Meteorologisk institutt varsler at dette uværet kan være det kraftigste på 25 år.

Tok stavkirkene på alvor

LEDER: Merete Winness er leder for museums- og eiendomsavdelingen i Fortidsminneforeningen. (Privat)

Riksantikvaren tok initiativ til og finansierte en gjennomgang av alle stavkirkene i Norge, med mål om skadeforebygging, bedre sikring og forvaltning av kirkene i en ny klimahverdag.

Det ble laget en kortfattet rapport for hver stavkirke, kan Winness opplyse om.

– Man gjennomgikk da tidligere skadehistorikk, og så på opplysninger om fremtidig klima, sier hun.

I tillegg peker hun på Riksantikvarens mangeårige program for å overvåke konsekvensene av klimabelastningene for våre eldste og mest verdifulle bygninger, som viktig for å møte ekstremvær som «Hans».

– Det er veldig nyttig å ha jevnlig oversikt.

Winness peker på at ekstremværet «Hans» kan få konsekvenser for kirkebyggene, men understreker at det også er den jevne klimaendringen som er trussel for kulturminnene.

– Det blir våtere, villere og varmere, sier hun.

Potensielt stor risiko

Nina Jernæs i Niku peker på at kombinasjonen av sårbare bygninger i risikosoner, gjør at det lettere kan oppstå skader. At mange av dem heller ikke er i bruk kan gjøre det vanskelig å oppdage sårbarheter ved bygget.

– Hva slags skader kan uværet forårsake?

– Med kraftige regnbyger og styrtregn så kommer det ofte mer vann på kort tid, og dette kan føre til helt nye skader på eldre bygninger. Vannet kan trenge inn på helt nye steder, og mengdene kan være mye større enn tidligere, skriver Jærnes.

BEKYMRET: Nina Jernæs ved Norsk institutt for kulturminneforskning mener vi bør være bekymret for kulturminnene våre i møte med ekstremvær. (Privat)

Jernæs peker på at de store umiddelbare skadene vil være vannskader dersom vannet trenger inn, utløsning av skred som kan medføre betydelige skader på konstruksjon og inventar, vind som også kan forårsake skader på konstruksjonen.

Og om vannet først har trengt inn, så kreves det riktig tørking for å unngå sekundærskader som for eksempel mugg.

Hun understreker også hvor viktig det er med portabelt flomvern for å lede vannet bort. Tidligere eksempler på akutte tiltak som å grave grøfter, kan nemlig få konsekvenser.

– Dette er en utfordring ved kirkebygg da mange bygninger står på fredet middelaldergrunn. Å grave som et akutt tiltak vil kunne føre til svært mange uopprettelige sekundærskader på kirkegårder, skriver Jernæs.

Viktig med lokalkunnskap

Det er en del værutsatte stavkirker på Østlandet, som vil rammes av ekstremværet «Hans». Det kan seksjonsleder for kirkeseksjonen hos Riksantikvaren, Harald Ibenholt, opplyse om.

– Det er klart at det vil bli mye nedbør, og da er det viktig at kirke-eier og lokale myndigheter må få vannet dit det skal når det samler seg i bekker og veikanter, sier Ibenholt.

Ibenholt peker på at det er viktig med lokalkunnskap når det kommer til hvor flombekkene tar veien.

NØDVENDIG: Lokalkunnskap er viktig i møte med ekstremvær, mener Harald Ibenholt, seksjonsleder for kirkeseksjonen hos Riksantikvaren. (Privat)

– Vi har hatt eksempler på flom-elver som har gravd ut mye jord og skadet kirkesteder. Derfor handler det primært om å håndtere lokale forhold rundt hver kirke og kirkegård, sier han.

Seksjonslederen mener det er liten grunn til bekymring, med bakgrunn i risikoanalyser for naturskade for stavkirkene, som ble gjort for mindre enn 10 år siden.

– Hvilken skade kan både ekstremvær av typen «Hans» og den jevne klimaendringen kunne påføre kirkebygg?

– Det vil bli mer fuktighet og våtere vintre, noe som kan bety økt risiko for råte og fuktskader. Derfor er det viktig å sørge for at takrenner og nedløp fungerer, og at det ikke blir stående vegetasjon inntil kirkebygget.

Ibenholt mener jevnlig tilsyn er nødvendig.