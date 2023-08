Ny komiteinnstilling: Åpner for å skrote fjorårets prinsippvedtak

En av de viktigste sakene på årets kirkemøte er saken om Den norske kirkes organisering, og hvordan arbeidsgiverfunksjonene i kirka skal organiseres i framtida.

Selv om fjorårets kirkemøte traff et prinsippvedtak om fremtidig modell er det knytta stor spenning til hvordan den konkrete modellen for arbeidsgiveransvar skal se ut i praksis.

Kirkemøte-komitéen leverte lørdag ettermiddag en ny innstilling på vedtak, som erstatter innstillingen Kirkerådet kom med på kirkerådsmøte i våres. Denne innstillingen har møtt kritikk fra både Presteforeningen og kirkas arbeidsgiverorganisasjon, Hovedorganisasjonen KA.

Komiteen skriver i sin innstilling at «Kirkemøtet må ta disse signalene på alvor», og åpner for at Kirkemøtet kan sette en strek for arbeidet med å dele arbeidsgiverfunksjonene mellom rettsubjektet Den norske kirke og fellesrådene.

Fjorårets vedtak

Kirkemøtet i 2022 endte opp med å vedta den såkalte «kompromissmodellen», som innebar å samordne utøvelsen av arbeidsgiverfunksjoner, men hvor prestene fremdeles skal ha rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver.

Et av premissene for vedtaket var at de kirkelig fellesrådene skal være det organet hvor samordningen skal skje. Det innebærer at styringsretten og noen arbeidsgiverfunksjoner for prestene blir delegert fra rettssubjektet Den norske kirke til fellesrådene.

Det er fellesrådene som i dag er arbeidsgiverorgan for de som er ansatt lokalt.

Åpner opp for å sette strek

I innstillingen åpner komitéen for flere alternativer til vedtak, avhengig av hvilket inntrykk som avtegner seg i plenumsdebattene på Kirkemøtet. I ett av alternativene åpner komiteen for å avbryte arbeidet med å koordinere arbeidsgiverfunksjoner.

Komiteen åpner for «å anerkjenne at fjorårets vedtak «vanskelig lar seg gjennomføre i praksis på en måte som ivaretar formålet med organiseringsarbeidet. Dette alternativet innebærer derfor at man i stedet bygger videre på dagens arbeidsgiverorganisering».

Alternativt peker komiteen på at det er mulig er å fastholde fjorårets prinsippvedtak vedtak og arbeide videre med den nærmere utformingen av dette. I innstillingen vises det til at Kirkerådets forslag legger til grunn at en delegering etter de føringene kirkemøtevedtaket gir, bare kan gjennomføres i de tolv fellesrådsområdene som har samme grenser som prostiet eller som inneholder flere prostier.

Komiteen er imidlertid uenig i dette prinsippet, og anfører: «Dersom en ordning for delegering fastholdes, må det arbeides for at den kan gjennomføres flere steder. Det er også mulig å vurdere utvikling av en ordning for delegering som legger andre premisser til grunn enn det vedtaksforslaget bygger på».

KOMITELEDER: Harald Hegstad leder arbeidet med å utforme et nytt forslag til vedtak om koordinering av arbeidsgiverfunksjoner i Den norske kirke. (Guro A. Midtmageli)

Komitelederen kommenterer

– Vi har lytta til innspillene som har kommet i etterkant av Kirkerådets innstilling, og hatt grundige drøftinger i komiteen, grundig høring med mange berørte som er grunnlaget for denne innstillingen, forteller komiteleder Harald Hegstad.

Torsdag hadde komiteen et en høring med representanter for Creo, KUFO – Kirkelig undervisningsforbund, Presteforeningen, Fagforbundet, Nettverk for fellesrådsledere, Hovedorganisasjonen KA, Norges kirkevergelag og Kirkelig fellesråd i Oslo.

– Det er viktig å understreke at dette ikke innebærer noen stopp i prosessen med kirkelig organisering, men en mulig revisjon på ett punkt dersom vi får salen med oss på det. Det innebærer at man ikke går inn for å delegere arbeidsgiverfunksjoner til fellesrådene, og dermed ikke en delt ledelse.

Vårt Land kommer tilbake med mer.