Lillesøndag: Jesus insisterer på å spise med tollerne

Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.

Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Luk 5, 27-32





Tekstblikk: Hva er en toller?

Hilde Brekke Møller, ph.d., studiedirektør ved MF vitenskapelig høyskole

(Erlend Berge)

Fariseerne og de skriftlærde kritiserer Jesus og disiplene hans for å spise sammen med «tollere og syndere». La oss se nærmere på tollernes dårlige rykte.

For å forstå mer av dette, er det nyttig å kjenne til systemene for beskatning og toll på Jesu tid. Det var romerne som krevde skatt av befolkningen og toll på varer langs handelsrutene. Judea, der Jerusalem lå, var okkupert av romerne. Her krevde romerne inn skatter og avgifter selv, eller de hadde lokale ansatte som gjorde jobben. En toller representerte altså selve okkupasjonsmakten, og det er ikke vanskelig å forstå motviljen mot slike.

Galilea derimot, der Jesus befinner seg i vår fortelling, hadde en form for jødisk selvstyre, med Herodes Antipas som øverste leder. Ansvaret for fortolling var administrert av enkelte jødiske innbyggere som var velstående nok til å kunne garantere romerne en fastsatt årlig sum for handelsvirksomhet. Disse mennene ansatte lokale tollere, som hentet inn penger fra handelsreisende.

Levi, fra vår fortelling, beskrives som en slik toller. Lukas forteller seinere om overtolleren Sakkeus (19, 1). Han kan ha vært en som tilsatte slike som Levi.

Tollerne synliggjorde med andre ord romersk tilstedeværelse, og de krevde inn penger som folk sikkert gjerne ville brukt på noe annet.

Men det er mer: Tidligere i evangeliet gir døperen Johannes et råd til tollerne: «krev ikke inn mer enn det som er fastsatt» (3, 13). Fra historien om Sakkeus kjenner vi ideen om at tollere presset penger fra folk. Kildene antyder altså at mange tollere utnyttet sin posisjon. I rabbinsk litteratur, skrevet ned i århundrene etter evangeliene, omtales tollere som ranere. De kan ikke stoles på, og kan derfor f.eks. ikke brukes som vitner. I tillegg avslører de rabbinske tekstene en indrejødisk debatt om hvor problematisk det var at tollerne arbeidet med hedninger.

Det er altså flere grunner til at folk var skeptisk til tollere. Men Jesus insisterer på å spise med dem.





Prekenblikk: Hvem vil vi assosieres med?

Åste Dokka, teolog og kommentator i Vårt Land

(Tuva Skare)

Det er ganske lett å hevde at alle mennesker er like mye verdt. Verre blir det når vi skal omsette den holdningen i praksis. Én ting er de uheldige eksistenser som vi kan koste på oss å ta oss av. Vi kan til og med skinne litt i andres øyne på grunn av vår godhet. En helt annen ting er de menneskene som er mislikt fordi de gjør andre ille. Er de også like mye verdt? Og er vi villige til å assosieres med dem?

Jesus virker helt bekymringsløs når det gjelder dette. Det rapporteres flere ganger i evangeliene at han omga seg med syndere og tollere, med de lavtstående utstøtte såvel som med de høytstående upopulære. Bordfellesskapet var spesielt talende, å spise og drikke sammen var et tegn på tilhørighet og gjensidig aksept.

I dagens prekentekst setter Jesus de frommes religiøse praksiser – å faste og be – opp mot sitt eget kall. Det kommer altså ikke an på faktene her. Vi kan foreta oss mange ting som gjør oss til pliktoppfyllende troende, men når alt kommer til alt er det ikke det troen handler om. Jesus er ikke så interessert i de rettferdige, de som alt har sakene sine i orden. Blikket hans vendes stadig mot de syke og utstøtte, synderne og tollerne, også når de er utstøtte av god grunn.

Og Jesus tar det helt ut. Hans siste måltid ble feiret med Judas ved bordet. Selv om Jesus visste om sviket hans, ga han ham fortsatt brødet og vinen.

[ Forrige ukes lillesøndag: «Jesu uhøyrde autoritet» ]

---

Bibelbetraktninger

Hver onsdag får du bibelbetraktninger for helga. De er skrevet ut fra søndagens tekster, hentet fra tekstrekkene som blant annet Den norske kirke bruker.

Våre skribenter er: Ellen Aasland Reinertsen, Hans Johan Sagrusten, Hilde Brekke Møller, Marianne Bjelland Kartzow, Håkon Sunde Pedersen, Ole Jakob Filtvedt, Karl Olav Sandnes og Ingunn Aadland.

---