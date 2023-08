– Arbeidet i Fransiskushjelpen går rett inn i livets mest sårbare sider, og det synes jeg er utfordrende og spennende, sier Solveig Øiestad.

Tirsdag 1. august tok hun over som generalsekretær i Fransiskushjelpen.

Øiestad kommer fra stillingen som administrasjonsleder i den humanitære organisasjonen Norwac. Hun har også tidligere jobbet i KFUK-KFUM-bevegelsen i 12 år, både i Norge og i utlandet. Hun er utdannet pedagog med en Master of Management fra BI, samt en påbegynt master i diakoni. Nå tar hun over for nåværende generalsekretær Lise Tørnby.

Fornøyde med den nye generalsekretæren

– Styret i Fransiskushjelpen er veldig glad for at Solveig Øiestad har takket ja til stillingen som generalsekretær. Vi mener hennes bakgrunn og erfaring passer godt inn i, og tror at hun sammen med ansatte og frivillige bidra til utvikling og synliggjøring av Fransiskushjelpens viktige arbeid, sier styreleder Håkon Bleken.

Han ser frem til å samarbeide med Øiestad. Hun opplever at styret og ansatte har ambisjoner for organisasjoner.

– Det ligger til rette for at vi kan utvikle det viktige arbeidet som allerede gjøres. Hvordan vi skal gjøre dette finner vi ut av sammen. Det gleder jeg meg til, avslutter Øiestad.

---

Fransiskushjelpen

Ideell organisasjon knyttet til Fransiskanerordenen i Den katolske kirke.

Startet opp i 1956.

Organisasjonen er rettet mot alvorlig syke, døende mennesker og mennesker i nød.

---