Gatemisjon i Oslo: Bruker trylling og drama for å nå ut

Hartvig Kloster er egentlig baker, men har drevet med evangelisering lenge. I sommer bruker han mye av sin tid på å dele ut livets brød til folk på gata. Fra tirsdag til søndag avholder Open Air Campaigners (OAC), der han er daglig leder, sommerstevnet Reach the city Oslo.

Dansken er gift med Kirsten og har tre døtre. Familien bor i Askim. Han har bakgrunn fra de danske organisasjonene Sudanmissionen og Indre Mission. Siden høsten 2005 har han jobbet for OAC og vært daglig leder for den norske avdelingen i mange år.

TRIKS: Kenneth Rosenblad, som til daglig er pastor i Sandefjord, bruker trylling for å trekke oppmerksomhet når han er ute på gata og evangeliserer. (Hartvig Kloster/OAC)

– Gjelder også nordmenn

Han er stadig å se i aksjon på gata sentralt i Oslo, og han har tro på denne måten å spre det kristne budskapet på.

– Misjonsbefalingen gjelder også nordmenn, sier Kloster til Kristelig Pressekontor et stykke ut i sommerstevnet der presidenten for organisasjonen internasjonalt, David Proaño, er gjest.

40 deltakere fra hele landet har samlet seg på Oslofjord Folkehøgskole for å lære mer om hvordan de best kan evangelisere. Det er flest unge og enslige som er med, men også noen familier.

– Vi vil lære dem hvordan de best kan komme i kontakt med folk ved hjelp av drama, trylling, ballonger og sketch-board, forteller Kloster.

– Folk er åpne

– Virker det?

– Hver gang vi er ute, møter vi mennesker som er åpne og vil samtale, svarer Kloster.

Han har lenge observert at mange har liten kjennskap til Bibelen, så OAC deler ut gratis nytestamenter til alle som vil ha. Det er det alltid noen som vil.

– En gang holdt jeg på å pakke ned bokbordet vårt da en mann, som hadde fulgt med fra en kafé, kom bort og ville spandere drikke på meg. Det førte til en god samtale, forteller Kloster.

– Hvordan følger dere opp folk videre?

– Det er den enkelte evangelist som har ansvaret for å følge opp. Vi anbefaler at de møtes to-tre ganger og de så inviterer personen inn i en bibelgruppe eller et annet lite fellesskap i den menigheten evangelisten hører til.

Presidenten på besøk

Open Air Campaigners er en felleskirkelig organisasjon som har medlemmer fra mange ulike menigheter. De driver arbeid i over 30 land, og denne sommeren er altså presidenten, David Proaño fra Equador, på reise i Europa. Første stopp er Norge, der han vil undervise i forskjellige tema. Han har med seg familien, og datteren skal lære bort drama.

Dagene på sommerstevnet begynner med lovsang og andakt. Her tar de også opp vanskelige tema som «Helvete» og «Dommedag».

– Det er sjelden man hører om dette i kristen forkynnelse, sier Kloster. – Men det er en del av Bibelen, og det er viktig å gå i dybden. Vi kan ikke bare snakke om Guds kjærlighet.

Hver dag drar deltakerne ut og praktiserer det de lærer på Grønland eller rundt Nationaltheatret stasjon midt i Oslo.

– Hva tror du de som deltar på gateevangeliseringen, får ut av dette?

– Jeg håper de reiser hjem med masse frimodighet og ny kunnskap om hvordan de skal nå folk med evangeliet, svarer Kloster.

Han håper også de vil praktisere det hjemme blant familie, venner og mannen i gata. Dessuten ser han gjerne at flere menigheter engasjerer seg i evangelisering.

– Jeg ønsker at flere tar misjonsbefalingen på alvor, sier han. KPK