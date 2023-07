Ryan (27) mistet kona – hyller norsk pinsemenighet for støtten

– Livets Senter har vært det beste stedet å gå gjennom sorgprosessen, fokusere på troa mi, og på hva Gud ønsker for meg videre, sier Ryan Toney.

Tidligere denne uka ble det kjent at den 27 år gamle amerikanske statsborgeren ikke lenger får oppholde seg i Norge.

Toney, som var gift med islandske Maria Gudmundsdottir Toney, mistet rett på oppholdstillatelse etter at kona døde av kreft i september i fjor, bare 29 år gammel.

Gudbrandsdølen Dagningen omtalte først saken.

Nå har Toney anket inn saken til Utlendingsnemnda (UNE), som har gitt ham tillatelse til å forbli i Norge frem til saken er ferdigbehandlet.

Aktive pinsevenner

Toney og hans avdøde kone møttes i Anchorage i Alaska da de begge studerte der.

I 2020 giftet de seg, og i 2022 flyttet de tilbake til Norge, der Marias familie har bodd de siste femten årene.

I Norge kunne Maria gå i gang med kreftbehandling kort tid etter diagnosen ble stilt. De vurderte også ulike behandlinger i USA, men Norge var det eneste stedet de kunne starte umiddelbart.

På Lillehammer fant Ryan og Maria pinsemenigheten Livets Senter, som er en av de større menighetene i mjøsbyen.

– Vi så etter en kirke i nærheten av der vi bodde, og landet på Livets Senter.

De gikk ofte i kirken, men forsøkte å ikke møte så mange for å kunne ivareta Marias svekkede helse.

Nærmere Gud på Lillehammer

I august i fjor ble Maria brått dårligere. Hun gjennomgikk tøffe runder med behandling. I september døde Toneys 29 år gamle kone av den alvorlige kreftsykdommen splenisk angiosarkom.

I fortvilelsen, smerten og sorgen, søkte Toney seg til Livets Senter.

– Jeg ville ikke vært der jeg er i dag hvis det ikke var for dem.

Amerikaneren forteller at miljøet i menigheten er nært, trygt og godt, og er takknemlig for alt de har gjort for ham:

SAVN: Ekteparet Toney hadde bodd i Norge sammen i sju måneder da hun mistet livet. Han vil gjerne fortsette å bo på Lillehammer, og forteller at han her er nærmere både Gud, svigerfamilie, venner og Marias grav på Island. (Privat)

– I sorgprosessen har menigheten vært der. Jeg har vokst i troa mi, og styrket forholdet mitt til Gud. Jeg tror at Han har en plan.

Toney ser ikke for seg å flytte tilbake til hjemlandet USA etter alt som har skjedd. Han synes det er avgjørende å ha folk rundt seg som har gått med ham gjennom sorgen:

– Jeg prøver å snakke med venner og familie i USA om sorgen, men de forstår det ikke på samme måte. Her i Norge trenger jeg ikke si noe, de bare forstår, fordi de har vært tett på, fortalte han til NRK tidligere denne uka.

– Jeg er på mange måter nærmere Gud her på Lillehammer, utdyper han til Vårt Land.

Foruten pinsemenigheten og konas familie, har Toney fått seg jobb som barista.

Men én ting er minst like viktig for 27-åringen:

– Her i Norge har jeg kort vei til Marias grav på Island.

---

Ryan Toney

27 år fra Anchorage i Alaska, USA.

Enkemann. Var gift med islandske Maria Gudmundsdottir Toney fra 2020 til hennes bortgang i september 2022.

Har bodd på Lillehammer siden februar 2022.

Fikk tidligere i år vedtak om å forlate landet, da han ikke lenger oppfyller kravene for opphold. Utlendingsnemnda (UNE) behandler nå klagen på vedtaket.

---

Må forlate landet

Til tross for det som binder Toney til Norge, mener UDI at han ikke lenger kan få oppholde seg i landet.

Nå må han bruke tiden sin på å vente på et svar fra Utlendingsnemnda som behandler klagen etter vedtaket om utkastelse fra Norge.

UNGT PAR: Amerikanske Ryan Toney og islandske Maria Gudmundsdottir Toney møttes da de begge studerte i Alaska. (Privat)

Som gift med en nordisk statsborger hadde han opprinnelig oppholdsrett i Norge, og etter 12 måneders opphold kunne Toney fått permanent oppholdstillatelse gjennom EØS-regelverket.

Men siden Maria mistet livet etter de hadde vært i Norge bare sju måneder, opplyser UDI at han derfor ikke oppfyller kravet om 12 måneders opphold med nordisk ektefelle.

UDI sier til NRK at det ikke er noe skjønnsmessig rom for å se vekk fra kravet om ett års oppholdstid:

– Toney sin situasjon oppfyller ikke kravene om sterke menneskelige hensyn, sier enhetsleder i UDI Kontroll, Hanne Brusethaug.

Mens han venter på en endelig beslutning, har likevel UDI gitt ham midlertidig lov til å bli i landet og jobbe.

– Det er et lyspunkt, sier amerikaneren.

[ Stadig flere dansker vil bekrefte ekteskapsløftene på nytt ]