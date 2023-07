Årets kirkemøte holdes i Trondheim i begynnelsen av august. Her samles 116 representanter fra landets bispedømmer i Den norske kirkes øverste demokratiske organ.

Tre representanter fra Bønnelista har valgt en utradisjonell vei til Nidaros: Leder Jo Hedberg, Arild Gudbransen og Bjørn Sæther sykler nemlig til årets kirkemøte.

50 mil skal overkommes, og målet er å rekke frem til Olavsdagene og aftenbønnen i Nidarosdomen 29. juli.

Kirkemøte KIRKEMØTET: Årets kirkemøte skal ta stilling til hvorvidt kirka kan spørre om samlivsform i ansettelsesprosesser. Bønnelistas leder Jo Hedberg mener det er et alvorlig og avgjørende spørsmål. (Ole Martin Wold/NTB)

– Handler mer om en artig tur

Før årets kirkemøte har Kirkerådet oppfordret til å reise miljøvennlig dersom det er mulig.

– Vi burde jo gått, men det tar for lang tid, sier Hedberg.

Men det var ikke nødvendigvis klimasaken som motiverte Bønneliste-lederen til å tråkke seg til Kirkemøtet.

– Det handler mer om at det er en artig tur, enn miljøet, sier han.

Er det egentlig så miljøskadelig å bruke olje? — Jo Hedberg, Bønnelista

Turen er også en gyllen anledning til å promotere Bønnelista før kirkevalget. Få er klar over at kirkevalget sammenfaller med lokalvalget i høst, sier han.

– For oss er det viktig å promotere det vi ønsker for kirken. Da er jo det gøy å kombinere det med fin tur, sier han.

Mener klima tar for mye plass

Den norske kirke har tidligere vedtatt klimaplanen Mer himmel på en truet jord. Kirken skal for eksempel bli klimanøytral innen 2030 og kutte utslipp fra reisevirksomhet.

– Det er helst den liberale siden som er veldig opptatt av dette, vi andre er nok ikke så opptatt av det. Det er ikke det at vi mener at vi ikke skal ta vare på miljøet vårt. Diskusjonen er jo hvor ille det er, sier han.

– Hva mener du med det?

– Er det egentlig så miljøskadelig å bruke olje? Økt CO₂ fører jo til økt vekst. Så mer CO₂ i atmosfæren gir mer mat i verden.

– Her vil vel en samlet forskerstand si seg uenig. Det er jo bred enighet om hva som fører til klimaendringer og konsekvensene av det?

– Det er egentlig ikke det, skjønner du. Flere forskere mener at det ikke er en CO₂-krise. Det har vært langt mer CO₂ i atmosfæren i tidligere tider. Dette er ikke noe nytt.

Bønneliste-lederen mener klimafokuset i kirken kan ta litt mye plass.

– Kirken bør holde på med andre ting. De evige ting, sier han.

Blir lagt merke til på veien

På veien stopper de innom kirker for å be og synge. I tillegg holder de direktesendinger på Kanal 10 hver kveld for å fortelle om hva de opplever og menneskene de møter.

NIDAROS PÅ SLEP: Bak følgebilen henger en modell av Nidarosdomen – det endelige målet for syklistene fra Bønnelista. Fra venstre Arild Gulbrandsen, Bjørn Sæther og Jo Hedberg fra Bønnelista og TV-fotograf Kjetil Aabø fra TV Østfold. (Magne Hersvik)

Reaksjonene fra folk de møter underveis, er svært positive, forteller Hedberg til Vårt Land.

– Folk syns det er artig! I helgen var vi innom et senter for å handle, og da var det noen som gjenkjente oss og kom med hyggelige tilrop. Det er veldig hyggelig, det betyr jo at folk har lagt merke til oss, sier han.

Sykkelsetet er ikke stedet for livets store tanker, skal vi tro Hedberg. Fokus på sikkerhet og trafikk kommer først. Men tid til å nyte omgivelsene langs veien, har de likevel.

– Det som slår en er hvor vakkert landet vårt er. Og hvor fint folk steller i hagene sine. Det er det jeg syns jeg ser, mange mennesker trives her og er med på å gjøre landet vakkert, sier han.

PUST I BAKKEN: Hver dag sykler Bønneliste-representantene opptil 10 mil for å rekke frem til Kirkemøtet. Men tid til pauser, kirkebesøk og å nyte omgivelsene på veien, blir det. (privat)

