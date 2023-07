Kort tid etter åpningen av Spikkestad kirke i 2018 begynte det å lekke inn i kirkerommet fra taket. Sammen med Asker kommune har Asker kirkelige fellesråd krevd erstatning fra Einar Dahle og Hille Melbye Arkitekter AS. Etter anke fra arkitektkontoret er den nye dommen nå klar.

Prosjekteringsfeil eller utførelsesfeil

Lekkasjene kommer fra det skrå taket på kirketårnet. Kirken har lagt inn midlertidige løsninger med innvendige takrenner for å fikse problemet. Det var Drammens Tidende som omtalte saken først, og som nå melder at dommen er på plass.

Kommunen og kirken møtte arkitektkontoret i Ringerike, Asker og Bærum tingrett allerede i høst, etter å først ha forsøkt å løse problemet direkte med arkitekene. Retten konkluderte med at lekkasjen kunne anses som en prosjekteringsfeil og at arkitektfirmaet dermed var erstatningsansvarlige. De ble dømt til å betale syv millioner kroner.

Det er klart at skråkonstruksjonen ikke forsvarlig kunne prosjekteres som en vegg — Dommerflertallet etter rettssaken i lagmannsretten

Hille Melbye Arkitekter mente på sin side at feilen skyldtes entreprenøren. De anket dermed dommen, og i mai møttes partene i Borgarting lagmannsrett.

– Vi er uenig i hvorvidt dette er en prosjekteringsfeil eller utførelsesfeil, uttalte daglig leder Ingvild Arntzen til Børsen før ankesaken, og ønsket ikke å kommentere noe utover det.

[ Korsvei-leiar: – Gud er såpass stor at vi bare kan oppleve Han når vi opplever Han saman ]

I lagmannsretten har kirken og kommunen nå fått medhold, men dommerne var uenige. De tre juridiske dommerne står fast ved at lekkasjen skyldes prosjekteringsfeil, mens de to fagkyndige dommerne mener at arkitekfirmaet burde frifinnes, ifølge Drammens Tidende.

Advokat for arkitektkontoret Karoline Henriksen forteller at de nå vurderer å anke til Høyesterett.

– Vi har mottatt dommen og noterer dissens. Vi mener dissensen er riktig, og vil vurdere om dommen bør ankes, skriver Henriksen i en e-post til Drammens Tidende.

[ Frå innsida av eit manisk sinn ]