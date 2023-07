11. juli meldte Christian News at Mike Pivalachi trekker seg fra stillingen som assisterende pastor i Soul Survivor Watford med umiddelbar virkning.

To dager senere tok lovsangsprofil Matt Redman til Facebook for å kommentere saken.

Mike Pivalachi trakk seg tidligere i år fra alle tjenester etter at Den anglikanske kirke i England og St. Albans bispedømme kunngjorde at det ble gjennomført en ikke-strafferettslig etterforskning mot ham.

Førstehåndserfaring

Soul Survivor ble stiftet i 1993 av Mike Pivalachi og den anglikanske kirken i håp om å nå ut til yngre mennesker. Anklagene mot Pivalachi, som nå etterforskes internt, går på overgrep av fysisk, psykisk eller åndelig karakter mot nettopp unge mennesker, og da særlig menn.

Jeg vet at noen har vanskelig for å tro på anklagene — Matt Redman

Matt Redman var lovsangsleder i Soul Survivor fra tenårene og frem til 2002.

– Jeg har spesielt sterke følelser om denne saken, fordi jeg selv har førstehåndserfaringer med den skadelige oppførselen som har blitt beskrevet, skriver Redman på egen Facebook-side 13. juli.

[ Skal ha kjent til pastoranklager i 19 år ]

Lovsangsprofilen skriver at han ikke hadde tenkt å skrive om dette på sosiale medier, men heller ville stole på prosessene som nå pågår. Han uttaler seg likevel på grunn av reaksjonene han har lest etter at det ble kjent at Pivalachi trekker seg.

– Jeg vet at noen har vanskelig for å tro på de forskjellige anklagene – de kan skape en veldig ukomfortabel spenning for dem som kun har hatt meningsfulle og forvandlende opplevelser i Soul Survivor. Jeg forstår og sympatiserer med det. Men det er ofre her – og antallet mennesker som har stått frem i etterforskningen er et tydelig signal om at dette ikke kan ignoreres.

Matt Redman er mest kjent for lovsangen Heart of Worship, som skal ha vært inspirert av en periode der Pivalachi ville fjerne lovsangen til fordel for et større fokus på å lytte til Gud.

TREKKER SEG: Tidligere i juli ble det klart at Mike Pivalachi trekker seg som pastor i Soul Survivor. (Soul Survivor Watford)

Over 100 har stått frem

The Telegraph, som først skrev om anklagene, opplyser at over 100 mennesker har kommet med sine historier. Avisen oppgir ikke om dette gjelder 100 mennesker med personlige erfaringer, eller om det inkluderer folk som melder fra på vegne av andre.

Jeg har brukt år på å fullstendig leges etter tiden min hos Soul Survivor — Matt Redman

Noen av historiene forteller om private massasjer som Pivalachi angivelig skal ha gitt til unge menn i undertøy.

I innlegget til Matt Redman kommer det ikke frem om det er han selv som har opplevd overgrep, eller noen som står ham nær. Han forklarer at han ikke vil oppgi detaljer, men at han har vitnet i etterforskningen.

– Det kan ikke være sånn at hvis en menighet er fruktbar, eller en leder er særlig begavet, eller vi selv har tatt fordel av menigheten – at vi dermed er villige til å vende et blindt øye til mishandlinger av andre under deres omsorg, skriver Redman.

[ Mike Pivalachi trekker seg som pastor ]

Varslet siden 2004

Den britiske avisen The Times skriver at de har snakket med flere som forteller om varslinger allerede fra 2004. Disse skal ha blitt feid under teppet av menigheten. Redman forteller om det samme, uten å oppgi spesifikke årstall.

– Noe som er veldig viktig å notere, er at en god andel av de som har snakket med etterforskningen – inkludert min kone Beth og meg – har tidligere stått frem da mishandlingene fant sted. Men vi ble ignorert, og møtt med nedlatende respons fra de som var ledere.

Redman skriver videre:

– Jeg har brukt år på å fullstendig leges etter tiden min hos Soul Survivor.