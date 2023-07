Ti minutters kjøring fra Tønsberg sentrum, innenfor en elektrisk bom, ligger Oslofjord Convention Center.

Et anlegg bestående av totalt 2.400 boenheter fordelt på hytter i Brunstad hageby og hotellrom i de større bygningene, som omslutter det som denne uka fungerer som møtesalen. Det er også fotballbaner, en arena på 15.000 kvadratmeter og strand med volleyballbaner på området.

Denne uka i juli har i underkant av 9.000 medlemmer fra trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner, tatt turen for å få med seg årets sommerstevne. Og i august kommer det cirka 9.000 til.

– Vi har måttet lage to repeterende stevner for å få plass til alle som vil komme, sier kommunikasjonsleder Berit Hustad Nilsen, og legger til at kapasiteten på stedet er sprengt.

Medlemmene kommer fra 38 nasjoner, og alle møtene tolkes på 20 forskjellige språk.

FULLT: Totalt vil i underkant av 18.000 deltakere komme på BCCs sommerstevner i år. (Julie Horpestad)

– Brunstad er et fantastisk sted å være, sier Ruth Sandberg.

Utvidet området

Sandberg er fra Sandefjord, og har vært på sommerstevne på Brunstad helt siden hun var liten. Da så området ganske annerledes ut enn nå, kan hun fortelle.

– Før sov vi i campingvogner og telt.

Sommerstevnet har blitt avholdt på området siden 1957. Stedet betyr så mye for trossamfunnet at det har hentet navnet sitt herfra, opplyser Hustad Nilsen.

Litt etter litt har Brunstad blitt bygd ut, ettersom også trossamfunnet har vokst. Under årets stevne er 50 prosent av deltakerne under 26 år.

SKUESPILL: Under barnemøtet på sommerstevnet dramatiserte to lokalmenigheter fortellingen om Josef fra Bibelen. (Julie Horpestad)

Anlegget eies av Brunstadstiftelsen, som ble opprettet av BCC i 2002.

Sandberg er på stevnet sammen med mannen sin Vegard og deres fem barn: Pernille (9), Lotta (8), Ulrik (6), Emma (3) og Emil.

Under dette stevnet er de her kun på dagtid, men i august skal de også bo på området.

– Det er som et paradis for oss, sier Vegard Sandberg.

---

Brunstad Christian Church

Et kristent trossamfunn stiftet i Norge i 1898.

Har navnet sitt fra menighetens samlingssted Brunstad i Sandefjord kommune.

Også kjent som Smiths venner, etter grunnleggeren, Johan Oscar Smith.

Har nærmere 9000 medlemmer i Norge. Ifølge trossamfunnet selv har de 35.000 medlemmer i over 50 land.

I 2021 ble kirkesamfunnet tatt opp som fullverdig medlem av Norges Kristne Råd.

Kilde: snl.no/Brunstad Christian Church/Vårt Land arkiv

---

[ Da terroristen på Utøya nærmet seg, henvendte hun seg til Gud ]

Sikret seg boavtale i 20 år

Ettersom omtrent 9.000 mennesker har tatt turen til Brunstad er det rift om boenhetene.

For å sikre seg bosted under BCCs årlige stevner må man kjøpe seg en boavtale, med mindre man bor utenfor Europa, eller er over en viss alder – da kan man leie for hvert arrangement man deltar på i stedet.

Hvis folk hadde sett forventningene til oss og barna før vi skal samles her, så hadde de skjønt hvorfor vi ville bruke penger på det — Ruth Sandberg

Boavtalen fungerer slik at man betaler en sum penger, avhengig av hvor stor plass man trenger, og så har man tilgang på det tilsvarende rommet man har betalt for 20 år frem i tid under BCC arrangementer, i tillegg til noen ekstra døgn i året.

KOMMUNIKASJON: Berit Hustad Nilsen er kommunikasjonsleder i trossamfunnet Brunstad Christian Church. (Julie Horpestad)

– Poenget med avtalen er å sikre at man har et sted å overnatte på stevner, i stedet for å ta med campingvogn som i gamle dager. Samtidig som en er med å finansiere kostnadene knyttet til investering og drift, sier Hustad Nilsen.

Ekteparet Sandberg kastet seg på hver sin boavtale da det ble mulighet for å kjøpe dette i 2009. Da de giftet seg i 2012, oppgraderte de avtalene for å få plass til seg og den kommende familien.

AVSTEMNING: Barna på møtet fikk være med å stemme over hva de trodde kom til å skje med Josef. Her er Lotta med moren Ruth. (Julie Horpestad)

– Da klasket vi til og kjøpte den beste avtalen, sier Ruth.

Familien måtte da betale 1,4 millioner kroner på forskudd.

– Alt det vi har fått oppleve her, gjør at vi vil sikre oss en slik avtale, sier Ruth, og legger til:

– Hvis folk hadde sett forventningene til oss og barna før vi skal samles her, så hadde de skjønt hvorfor vi ville bruke penger på det.

– Pengene er egentlig underordna for min del, fordi det er en så stor opplevelse å være her, sier Vegard.

– Hva gjør dere når den avtalen går ut?

– Da slenger vi oss på nye 20. Det er første prioritet, sier Ruth og smiler.

[ Mener Adam og Eva speilvendes i Barbiefilm ]

Spart opp

Jesper Nielsen kommer fra Danmark, også han har vært på Brunstad siden han var barn. Frem til nå har han bodd hos foreldrene, men som 26-åring har han begynt å se på muligheten til å kjøpe seg en egen boavtale.

– Da jeg var liten så jeg på Brunstad som paradis, og jeg har alltid hatt lyst til å komme hit ved hver anledning, sier han.

VIL KJØPE: Avtalen Jesper Nielsen har lyst til å kjøpe koster 1.080.000 norske kroner. (Julie Horpestad)

Det er gjennom Samvirk, et norsk samvirkeforetak opprettet av medlemmer i BCC i 2021, at medlemmene kan kjøpe boavtaler. I tillegg tilbyr de løsninger for sparing til dette. Per juli 2023 har de 3.322 langsiktige boavtaler, ifølge nettsiden deres.

Der står det også at tradisjonen med forhåndsbetaling for å finansiere samlingsstedet har vært vanlig i flere tiår allerede:

«På 1990-tallet økte etterspørselen etter bedre fasiliteter. Det førte til omfattende utbyggingsprosjekter, som blant annet ble finansiert ved at familier og enkeltpersoner betalte på forskudd for å ha et sted å overnatte på stevner minimum 20 år fram i tid».

For første gang på elleve år har det på nytt rullet ut en mulighet for å skaffe seg en boavtale.

– Det er rift om boenhetene på Brunstad, det har det alltid vært, sier Nielsen fra Danmark.

– Hva tenker du at du investerer i?

– Jeg investerer i en personlig utvikling. Jeg ønsker også å kunne tilby fremtidig familie å kunne komme hit, slik som jeg fikk muligheten til, svarer han.

– En prioritering

Hustad Nilsen kan fortelle at å arrangere to identiske arrangementer, også fører til at flere kan kjøpe seg en slik avtale.

– Vil en slik boavtale føre til økonomiske forskjeller blant medlemmene i trossamfunnet?

– Fellesskapet vårt har lange tradisjoner, og det er naturlig at de som bruker stevnene våre jevnlig betaler for sin egen deltakelse. Det er bare en rettferdig fordeling, svarer kommunikasjonslederen.

– Det er en prioriteringssak, om man har lyst så prioriterer man. Hvis man ikke ønsker, så lar man være, legger hun til.

AKTIVITETER: Det er mange aktiviteter for både barn og voksne under sommerstevnet. (Julie Horpestad)

Hvis man ikke har mulighet til å betale summen med en gang, så kan man søke samvirkeforetaket om å finansiere 80 prosent av beløpet, opplyser hun.

[ Hundre år på et tusendels sekund ]

– Det er livet mitt

For familien Sandberg er boavtalen også en investering.

– Jeg tenker for min egen del at hvis barna skulle velge noe annet i voksen alder, noe de står fritt til, så tror jeg at det at vi har satset her uansett vil gi dem gode minner og opplevelser for livet, sier Ruth.

VENNER: Barna til Ruth Sandberg trives på sommerstevnet. Ulrik har blant annet spilt fotball med en tysk gutt. (Julie Horpestad)

– Ja, det har knyttet dem til samfunnet vårt, sier Vegard.

Å komme på sommerstevne har betydd og betyr mye for både Ruth og Vegard.

– Det er hele livet mitt, og det er her jeg har fått troen på Gud, sier Ruth.

– Vi samles ikke bare her for å ha det gøy. Vi samles om forkynnelsen og troen, legger Vegard til.

[ Fredsbyggar: – Eg må tru på full forsoning, viss ikkje hadde eg vore galen ]