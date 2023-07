Saken oppdateres.

På kveldsmøte på onsdag på sommerstevnet i Sarons Dal pekte Rune Edvardsen ut Hans Martin Skagestad som sin etterfølger, det melder Verdinytt.

Under kveldsmøte skal Edvardsen ha begynt å fortelle om stafettvekslingen som må skje fra generasjon til generasjon, før han pekte ut Skagestad som ny leder av Troens Bevis.

I tiden framover vil Edvardsen fortsatt være øverste leder, men de to skal jobbe tettere sammen. På sikt er planen at Skagestad skal ta over som leder.

Rune Edvardsen ble selv utpekt som arvtaker og ny leder av organisasjonen av hans far, Aril Edvardsen, i 2007.

– Vi skal stå sammen

– Jeg har elsket å se Hans Martin komme opp og stå trofast. Han har vært steder de fleste vil skjelve i buksene av å se, sa Edvardsen fra scenen om hans nye arvtager.

Der fortalte han også at de i tiden framover vil jobbere tettere sammen.

– Jeg har lyst til å legge han frem for dere som min medspiller, som jeg skal løpe sammen med fremover.

Hans Martin Skagestad (36) kommer fra Kristiansand og har begynte tjeneste i Troens Bevis som 24-åring. Han kommer nå fra stillingen som avdelingsleder i Troens Bevis.

Han har også jobber mye med ungdomsteam i Norge, plantet og revitaliserte ungdomsarbeid i ulike menigheter, og vært kampanjeevangelist i Afrika for Troens Bevis.

– Vi skal gjøre det sammen. Vi skal stå sammen. Det er ingen som har trodd på meg som du har gjort, og gitt meg de mulighetene du har gjort, muligheter til å vokse. Og jeg tror at det som ligger fremfor, er enda større, sa Hans Martin Skagestad fra scenen.

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Internasjonal misjonsstiftelse som ble startet av evangelisten Aril Edvardsen i 1965. Ledes i dag av Rune Edvardsen.

Gir økonomisk støtte til omtrent 1140 innfødte evangelister i om lag 20 land.

Har hovedkontor i Sarons Dal i Kvinesdal.

