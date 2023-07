Anna Riksaasen (22) har vokst opp i kirka, og har flere prester i familien. Nå vil hun være med å endre Den norske kirke (DNK).

Sammen med flere jevnaldrende har hun nå startet Åpen folkekirke ung (ÅF UNG), som blir den offisielle ungdomsorganisasjonen til den kirkepolitiske valglisten Åpen folkekirke (ÅF). ÅF har lenge hatt LHBT-personers rettigheter som kjernesak. De stilte for første gang liste til kirkevalget i 2015.

Det var etter ÅFs landsmøte i mars at Riksaasen med flere bestemte seg for å starte en ungdomsorganisasjon.

– Nå skal vi bli en organisert gruppe med egne vedtekter og eget styre, forteller Riksaasen.

Målet er å nå unge velgere. Men der har de konkurranse fra blant annet Frimodig kirke ung (FKU), som ble etablert i august i fjor. FKU springer ut fra Frimodig kirke, som er et nettverk for medlemmer i DNK som har et tradisjonelt syn på samliv og likekjønnet ekteskap. Organisasjonen ble i utgangspunktet starta i 2017 for å være et støttenettverk for medlemmer og ansatte som føler seg marginalisert i kirka. Selv er Riksaasen lesbisk og ikke-binær.

Avgjørelsen om å etablere en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon skjer kun måneder før årets kirkevalget som avholdes 10. og 11. september.

Hvordan nå de unge?

Riksaasen påpeker at de mellom 15 og 19 år er de som stemmer minst i kirkevalgene. Det ønsker hun å gjøre noe med.

– Vi tror det er viktig å gjøre dem bevisst på at de faktisk kan stemme. Fra man er 15 år gammel har man stemmerett i kirkevalget, da er man konfirmant, sier den nyvalgte lederen.

Riksaasen tror dessuten DNK ville nådd flere ved å være tydeligere i sin profil i kirkelandskapet. Da hennes samboer Keziah flyttet fra den konservative lutheranske kirken i Kenya ble hun presentert for en frikirke hun ikke helt trivdes i. Riksaasen mener at dette er et eksempel på en demografi som DNK kunne ha appellert til.

– Hadde DNK stukket seg mer ut og hatt flere tilbud for de som står utenfor eller er nye i Norge kunne vi vist oss på en helt annen måte, sier Riksaasen.

Viktige valgsaker

Therese Egebakken, leder og initiativtaker bak Frimodig kirke ung (FKU), tar ÅF ungs oppstart med et smil. Hun tror det skaper positive ringvirkninger at det er flere kirkepolitiske organisasjoner.

– Jeg tror det kan skape mer engasjement. Flere blir kanskje klar over kirkas eget demokrati.

Egebakken er enig med Riksassen i at det er viktig at de unge er bevisst sin stemmerett, men trekker også fram at de stemmende må vite hva som står på spill ved årets valg.

– Vi har et ansvar i kommunisere at det er stemmerett, men også hvilke saker som finnes. Det er viktig at det er klarhet i hvilke konsekvenser som kommer av å stemme på de ulike listene.

Frimodig mener at det er de store skillelinjene i teologiske spørsmål som blir avgjørende for hvor krysset settes på stemmeseddelen.

– Det er ikke bare de med særinteresse i kirka som kjenner til uenighetene rundt de vanskelige spørsmålene som vigsel av likekjønnede, samlivsvalg i ansettelser, regnbuegudstjenester og kirken i Pride.

Riksaasen tror også de store skillelinjene vil være viktig ved kirkevalget.

– Klimarettferdighet blir viktig, det samme med mental helse og det som har med menneskerettigheter og diskriminering å gjøre, spår hun.

NYE: Therese Egebakken, her fra fjorårets stiftelsesmøte av Frimodig kirke ung. (Erlend Berge)

Ønsker økt fokus på mental helse

En av de viktige sakene for ÅF ung er, ifølge Riksaasen, mental helse.

– Kirka må skape rom for å sørge, men også for gode opplevelser. Det skal være greit å være lei seg, og føle på de tingene man føler på. Man skal ikke trenge å sette opp et smil, eller å sette opp en fasade for å være en del av kirka. Man skal kunne komme som man er.

– Er kirka for dårlig på det nå?

– Kirka har en god del jobb å gjøre når det kommer til å møte unge som sliter psykisk, spesielt etter korona. Å skape fellesskap som gir mening, spesielt for unge bør jobbes videre med. Kirka må jobbe med å sette mental helse på dagsorden.





Kritikk mot Åpen folkekirke

En av listetoppene fra Frimodig Kirke kritiserte tidligere i vår ÅFs valgprogram for å se ut som «et hvilket som helst politisk parti». Det mener Riksaasen er en misforstått måte å lese valgsakene på.

– Å være en folkekirke handler om å møte mennesker slik Jesus møtte mennesker. Vi blir ikke mindre kristne av å ha et valgprogram som tydeliggjør menneskers virkelighet i dag.

Hun påpeker at kristendommen har utviklet seg helt siden Jesus gikk på jorda.

– Kristendom er en tidløs religion. Vi blir ikke mindre kirke av å være en folkekirke. Og vi blir ikke mindre kristne av å være en åpen folkekirke.

KIRKEØNSKE: Anna Riksaasen mener Den norske kirke må stikke seg ut mer. (Iffit Qureshi)

– Må respektere flertallet

– Flere konservative har ytret at de ikke lenger føler det er plass til dem i DNK. Hva kan dere gjøre for at de ikke lenger skal føle på det?

– Det er ikke til å undergrave at det er uenighet i kirka. Men vi som kirke skal inkludere alle, også om vi er uenige. Vi har aldri lyst å kaste noen ut, eller dytte noen ut, selv om det til tider er vondt å være uenig. Det kan være veldig personlige saker det er snakk om.

Samtidig legger hun ikke skjul på at demokrati er å følge flertallet.

– Det er en del av å jobbe med politikk og demokrati, man må respektere flertallet.

