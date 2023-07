I et lite rødt naust ligger årets nye konsept på Skjærgårdsfestivalen. På innsiden av det avgrensede området med navn «Støperiet» kan kun deltakere med blått bånd komme inn.

Og for å få det, må du være 18 år eller eldre. Det nye konseptet retter seg nemlig mot unge voksne. Ifølge festivalsjef Roar Eikli har et slikt tilbud vært savnet.

– Det er så fint at vi kan være med på å fylle det behovet, sier han.

MORO: Festivalsjef Roar Eikli synes det er gøy at Støperiet har blitt tatt godt i mot. (Julie Horpestad)

På Støperiet kan man kjøpe seg en god kopp kaffe, italiensk pizza og få med seg både seminarer og intimkonserter rettet spesielt mot unge voksne.

– Det har vært fullt hus på alle programposter, og det er skikkelig god stemning, sier Eikli, og konkluderer med at det har gått over all forventning.

PIZZAANSVAR: – Jeg har hatt bratt læringskurve, sier Erlend Kringlebotn. (Julie Horpestad)

Nye vennskap

På innsiden av det som ser ut som en låvedør, har arrangørene bak Støperiet plassert ut bord og stoler. I tillegg har de rigget til en liten scene i motsatt ende av huset.

Bak det som har blitt den lille kafédisken, jobber frivillige med å servere kaffe til de mange som er innom.

Én av dem er Hannah Haaland, som til vanlig jobber som barista i London, ved siden av teologistudiene.

GØY: Det har både vært travelt og gøy for de frivillige. (Julie Horpestad)

– Det har vært kjempegøy og travelt.

Slik oppsummerer hun de siste dagene på Risøya, som ligger utenfor Risør.

Hun synes det er viktig å være med og legge til rette for at unge voksne også kan finne et fellesskap og føle tilhørighet på Skjærgårds.

Også Janna Bråtane har brukt de siste dagene på å brygge kaffe i det rødmalte huset, i tillegg til at hun har fått være med på flere arrangementer i forbindelse med konseptet. Ett av dem var spikkekurs.

– Det er så fint å ha et sted man kan trekke seg litt unna, og jeg har fått så mange gode samtaler her, sier Bråtane.

Skjærgårds Music & Mission Festival

Festivalen har vært ­arrangert siden 1981 og het tidligere Skjærgårds­gospel.

Lisa Børud, Makosir, Newworldson, Kings Kaleidoscope og David André Østby er blant artistene som opptrer på årets festival.

Stiftelsen Skjærgårds er arrangør, med Skjærgårds Live, Acta og levi som medarrangører.

– Et viktig tilbud

Det er Frikirkens barn og unge (FriBU) som står bak konseptet rettet mot unge voksne. Konseptet er inspirert av FriBUs eget barne- og ungdomstilbud, som også heter «Støperiet».

Martin Hasseleid, som er leder for møteplassen, forteller at Skjærgårdsfestivalen har etterspurt et slikt tilbud tidligere.

VIKTIG: Konseptleder Martin Hasseleid og Eirik Austeng som jobber i FriBU, synes det er viktig med et slikt tilbud. (Julie Horpestad)

– Det er gøy når ideen vår blir så varmt mottatt av festivalledelsen, sier han.

Dette er et konsept som har kommet for å bli — Martin Hasseleid, leder Støperiet

Og det er ikke bare festivalledelsen som synes tilbudet har levert.

Stine Beathe W. Markussen er på festivalen for første gang i år, og er takknemlig for den nye satsingen.

– Det er så fint at det er noe som er rettet spesifikt mot unge voksne, og det er en helt annen stemning her inne. For de som føler seg for gamle for festivalen, så kan dette være lokkende, sier hun.

ETTERLENGTET: Stine Beathe W. Markussen synes tilbudet er etterlengtet. (Julie Horpestad)

Hasseleid forteller at flere han har snakket med har gitt uttrykk for at de har satt ekstra pris på et sted hvor man kan være sammen med folk på sin egen alder.

– Dette er et konsept som har kommet for å bli, sier han.

Fullt program

I løpet av de siste fem dagene har Støperiet vært fylt av seminarer, kurs og intimkonserter rettet mot målgruppen.

– Magne Gundersen fra Luksusfellen holdt et seminar om studentøkonomi, og senere var Lewi Bergrud her med konseptet «Salmer på pub».

MYE PROGRAM: Det har vært lange dager på Støperiet. (Julie Horpestad)

Hasseleid har vært på festivalen i 30 år, og hans far var med å starte Skjærgårds i 1981. Nå synes han det er ekstra stas å få være med å starte et konsept for unge voksne.

Eikli håper at konseptet også vil skape en forventning blant de yngre, slik at også de kommer tilbake.

– Det er et poeng for oss å vise at du ikke er for gammel om du har fylt 22 år, sier Eikli.

MÅTTE ETTERBESTILLE: Ingredienser til pizzaene måtte etterbestilles tre ganger. (Julie Horpestad)

