– Skuta er snudd, sier generalsekretær Helge Sylfest Gaard i Det norske misjonsselskap (NMS).

Forrige uke var organisasjonen samla til generalforsamling. Seks år har gått siden forrige gang, og i den perioden har organisasjonens økonomi vært langt nede i bølgedalen.

I 2018 svikta de testamentariske gaveinntektene, og organisasjonen var prega av pessimisme, nedskjæringer og oppsigelser.

Da generalsekretær Gaard tok imot delegatene til generalforsamlinga på Scandic Hell i Stjørdal forrige uke, kunne han imidlertid ønske dem velkommen til et langt lystigere bakteppe.

FESTSTEMING: Generalsekretær Helge Sylfest Gaard holder avslutningstale for NMS' generalforsamling på Hell. Etter dette gjenstår bare sommerfesten. (Guro Asdøl Midtmageli)

Så godt at det er kjedelig

Fra å ha gått med 11 millioner kroner i underskudd i 2018, gikk NMS i fjor med 3,9 millioner kroner i overskudd.

Nå går det ifølge Gaard så bra at landsstyremedlemmer klager på at det er kjedelig å sitte i landsstyret.

– For hvis det går dårlig så må landsstyret ta tak og rydde opp, mens når det går bra så går det mest i orienteringssaker, sier generalsekretæren spøkefullt.

Blant årsakene til den positive utviklinga peker Gaard særlig på de siste åras omorganiseringer, stabile innsamlingstall, NMS Gjenbruks store suksess og samarbeidsavtalene NMS har med om lag 550 menigheter i Den norske kirke.

SUKSESSHISTORIE: NMS Gjenbruk feirer i år 25 år, og har de siste åra gitt et solid bidrag til organisasjonens økonomiske handlingsrom. Det markeres også på generalsekretærens navneskilt. (Guro Asdøl Midtmageli)

Har også fått kritikk

Ledelsen har imidlertid ikke styrt helt unna kritikk. Den opprivende striden om NMS’ leirsteder i 2019 ble adressert under generalforsamlingen.

I 2016 ble leirstedene satt ut i et eget AS, hvilket Gaard fortsatt mener var helt nødvendig. Etter å ha gått med underskudd i flere år er driften av leirstedene nå i balanse, sier han.

– Men det som skjedde var at landsstyret og administrasjonen ikke spurte etter aktivitetsrapporter, så det var en manglende kommunikasjon i en del år mellom sentralorganisasjonen og leirstedene. Det har vi beklaget før, og den beklagelsen gjenspeiles i at leirstedene nå er tatt med inn i strategiplanen.

Gaard opplyser om at kritikken ikke var spesielt sterk, og setter det i sammenheng med at det administrasjonen og landsstyret har beklaget seg tidligere.

– Hadde vi ikke gjort det hadde vi nok fått passet påskrevet.

Nytt format

Under generalkonferansen har delegatene vedtatt ny strategiplan for de neste seks åra. Den er ifølge Gaard mye kortere enn den har pleid å være, hvilket han mener både er mer praktisk og demokratisk.

Ifølge Gaard ble landstyrets forslag vedtatt med noen justeringer.

– Jeg er veldig fornøyd med at den strategien som vi la fram ble vedtatt, at den ble møtt med stort engasjement og justert litt. Det betyr jo at generalforsamlingen tar et eierskap til den, sier han.

Jeg håper vi klarer å nå ut til de unge, for det er god alder på de som er her. Samtidig er vi veldig glad i de eldre. Det blir stadig nye eldre, og det er jo de som har tid til å engasjere seg — Helge Sylfest Gaard, generalsekretær for NMS

Vil nå ut til de unge

– Hva håper du at organisasjonen har fått til når dere samles neste gang, om tre år?

– Jeg håper vi har kommet godt i gang med strategiplanen vi nå har vedtatt, og at den positive trenden fortsetter.

STAPPFULLT: 900 deltok på NMS generalforsamling og sommerfest på Hell utenfor Stjørdal forrige uke. (Guro Asdøl Midtmageli)

Gaard håper også å videreutvikle menighetsavtalene organisasjonen har med om lag 550 menigheter i Den norske kirke. Han mener NMS må klare å være mer aktivt til stede i menighetene, hvilket også var et ønske som ble uttrykt fra salen under møtet.

Videre sier Gaard at han håper organisasjonen de neste årene klarer å engasjere flere yngre.

– For det er god alder på de som er her. Samtidig er vi veldig glad i de eldre. Det blir stadig nye eldre, og det er jo de som har tid til å engasjere seg.

NMS generalforsamling og sommerfest

Ble arrangert på Hell utenfor Stjørdal, 29. juni–2. juli.

På forhånd hadde arrangørene håpet på 700 deltagere. Om lag 900 kom.

NMS er Norges eldste misjonsorganisasjon, og styres etter tre visjoner: «Bekjempe urettferdighet», «dele troa på Jesus» og «utrydde fattigdom»

