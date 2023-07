Vurderte å selge skip – nå har sjømannsmisjonen konkludert

Tidligere i år ble det kjent at Den indre sjømannsmisjonen måtte ta grep som følge av et større økonomisk underskudd for 2022.

Organisasjonen, som ble etablert i 1880, driver «evangelisering og velferdsarbeid blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning», ifølge egen nettsiden.

I over 100 år har de brukt egne skip for å oppsøke mennesker og holde møter langs kysten. Som følge av de økonomiske problemene, ble driften av skipet Elieser 6 nedlagt inntil videre og mannskapet permittert fra 16. mai i år.

På et ekstraordinært landsmøte fra 30. juni til 1. juli ble et forslag om å selge skipet nedstemt. Istedenfor ble det flertall for å beholde skipet, og ta enkelte grep for å sikre bærekraftig drift, ifølge nettsiden.

Dagen meldte nyheten først.

Kommersiell utleie

Forslaget som ble vedtatt innebærer at et utvalgt utarbeider en bærekraftig driftsmodell for skipet, og vurderer muligheten for kommersiell utleie og samarbeid med turisttrafikk.

Båten vil ikke komme i drift igjen før en bærekraftig driftsmodell er på plass, ifølge vedtaket.

Til Dagen sier landsstyreleder Pål Vigmostad at Elieser 6 nå vil ligge i havn i flere uker om gangen for å ha møteuker, istedenfor å gå i havn for å ha enkeltmøter hver dag. Det vil også ligge i havn uten aktivitet deler av året.

Færre på lønningslisten

Vigmostad forteller også om flere grep som har blitt gjort for å redusere utgifter, ifølge Dagen. Blant annet er det ti færre på lønningslisten enn for et par måneder siden.