«Hvor mange av medienes journalister og kommentatorer er selv tyver? Har noen av dem tatt trikken uten å betale?», spør teolog Endre Stene i et leserinnlegg i Dagbladet.

Han er bibelskolelærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø, som tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband.

I innlegget uttrykker han at han har større tillit til Bjørnar Moxnes enn noen gang, til tross for at han ikke ville stemt Rødt.

Det var i midten av juni at Bjørnar Moxnes var på en privat reise, og stjal et par solbriller fra Tax free-butikken på Gardermoen. Han vedtok et forelegg på stedet. I slutten av juni erkjente Moxnes forholdene offentlig, men han har senere endret forklaring flere ganger.

Medietrykket har vært høyt og kritikken har haglet mot Moxnes både i tradisjonelle og sosiale medier. Nå maner Stene til ydmykhet i møte med Moxnes-saken.

– Hva var bakgrunnen for at du skrev innlegget?

– Det er ikke vanskelig å være enig i mye av kritikken av Bjørnar Moxnes. Jeg tenker som mange andre at det er uetisk å stjele og hans håndtering og kommunikasjon rundt det som har skjedd har vært problematisk. Men jeg opplevde at kritikken har vært så lite ydmyk i møte med ens egne mangler og potensielle feilsteg i eget liv, sier Stene.

Lite treffende kritikk

Endre Stene har lenge vært en profilert kritiker av Norsk Luthersk Misjonssamband, hvor han selv er tilknyttet. I 2020 skrev han et innlegg hvor han kritiserte misjonsorganisasjonen for å ha en ødeleggende ledelseskultur, noe som utløste en langvarig debatt om ledelse og håndtering av varsler i organisasjonen.

Han mener kritikken av Moxnes er nedlatende og lite treffende.

«Jeg opplever mediene utviser lite medmenneskelig romslighet med en person som bare har driti seg ut», skriver han.

– Når var det ikke at vi kom i situasjoner hvor vi gjorde feil og kommuniserte uklart om dem? Kritikken har ikke tatt innover seg at vi alle gjør feil. Vi skal sette søkelys på det maktpersoner gjør av feil, men la oss gjøre det på en mer ydmyk og human måte.

Videre skriver han: «Jeg tenker i alle fall at det er verre om det var en høyrepolitiker som gjorde det samme. Eller om Moxnes som fellesskapsløsningenes fremste talsmann snøt på skatten.»

- Bør man gradere feilene til politikere, avhengig av hvor de står politisk?

– Våre etiske målestokker er forskjellig. Noen mener abort er helt greit, andre at å være utro er det, atter andre at å gjøre alt for å betale minst mulig skatt er det, sier Stene.

Han tror ikke det er sikkert at en Rødt-politiker synes det å stjele fra Norgesgruppen, som eier store deler av selskapet som drifter Tax free-butikkene i Norge, er så problematisk.

– I et demokrati må vi lære å forhandle om ulike former for etikk. Det avgjørende for tillit tenker jeg er at en lever i samsvar med sin egen holdning og kontekst, mener Stene.

Moxnes kommenterer tyveriet av solbriller Rødt-leder Bjørnar Moxnes kommenterer tyveriet av solbriller på Gardermoen i et møte med pressen utenfor Sentrum Scene i Oslo forrige lørdag. Foto: Astrid Pedersen / NTB / NPK (Astrid Pedersen/NPK)

Viser til bibelfortelling

Stene viser i innlegget til bibelteksten om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. I historien sier Jesus til kvinnens anklagere: «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen».

– Hva var bakgrunnen for at du henviste til denne bibelhistorien?

– Det er en av de n vakreste fortellingene i Jesu liv og illustrerende for kjernen av kristen etikk. Kvinnen skammer seg og menneskene rundt tråkker henne ned. Jesus sier tydelig hva som er galt, men viser medfølelse. Dette er en fortelling til etterfølging for oss kristne. Det er vår rolle å innta andres perspektiv og la oss lære av Jesu sinnelag.

Moralist

Stene har signert innlegget med titlene teolog, bibelskolelærer og moralist.

– Hvorfor moralist?

– Det var et forsøk på å være selvironisk. Jeg er jo kristenkonservativ og mange mener jo at vi er moralister. Men jeg opplever ikke Jesus som moralist. Han holder ikke folk nede, men reiser folk opp igjen.

– Moxnes er på sykemeldt, og leser kanskje ikke Vårt Land. Men hvis det var noe du ville formidlet til han, hva ville du sagt da?

– Jeg sendte han faktisk en melding i dag hvor jeg skrev: Du har stått lenge nok i denne gapestokken. Alt godt. Nå trenger Bjørnar og ta en timeout. Det er mitt råd.

Solbrille-tyveriet

16. juni: Bjørnar Moxnes er på Oslo lufthavn Gardermoen i forbindelse med en privat reise. Klokken 17.36 blir han tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner.

30. juni: Saken blir offentlig kjent i form av en artikkel fra Romerikes Blad. Moxnes erkjenner forholdene og forteller at han glemte at han hadde med seg brillene ut av butikken. Moxnes bekrefter samtidig at han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner. Politiet mener på sin side han stjal med vilje.

30. juni: Senere på kvelden endrer Moxnes forklaring. Han innrømmer at han rev av lappen og la brillene i bagasjen før en vakt kom og spurte om dem.

1. juli: Rødt-lederen holder pressekonferanse i Oslo sentrum om tyveriet. Han beskriver situasjonen som pinlig og beklager hendelsen.

1. juli: Rødt-profilene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug stiller seg bak Moxnes. Det samme gjør en rekke fylkesledere i partiet.

2. juli: Fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane tar initiativ til et hastemøte og mener landsstyret i partiet snarest mulig må ta stilling til om de har tillit til Moxnes. Partisekretær Reidar Strisland avviser at dette er nødvendig, og sier alle han har vært i kontakt med i landsstyret har uttrykt tillit til partilederen.

3. juli: Lokallagsleder i i Rødt Nordland, Viktor Stein, tar til orde for at Moxnes må gå av. Tidligere RV-leder Sigurd Allern mener saken vil overskygge politikken ved høstens valg.

3. juli: Rødt melder at Moxnes er sykmeldt fram til 18. juli. Marie Sneve Martinussen tar over som partileder i mellomtiden.

3. juli: Rødt kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte i forbindelse med Moxnes’ sykemelding. Martinussen møter pressen etter møtet og understreker at Moxnes har partiets fulle tillit.

3. juli: VG publiserer en overvåkningsvideo fra butikken som viser tyveriet. Martinussen forteller til flere medier at hun har sett videoen, men at den ikke endrer situasjonen.

