– Enten man er veldig radikal eller veldig konservativ så skal vi kunne tilhøre samme kirke. Skeive må kunne bli viet, og de må kunne bli prester.

Det sier prest i Metodistkirken i Drammen, Anne Grete Spæren Rørvik.

Sammen med Harstad menighet sendte Drammen menighet inn et forslag i forkant av årskonferansen til Metodistkirken.

Vedtaket gikk gjennom Årskonferansen lørdag med et knapt flertall, men biskop Christian Alsted erklærte det ugyldig ettersom det går imot United Methodist Church (UMC) sin kirkeordning.

Dette er et annet forslag enn det som Utvalg for kirkas framtid har kommet med, om at prester kan vie hvem de vil. Utvalgets forslag ble vedtatt ved konsensus, med noen endringer.

MØTES: Årskonferansen møtes på et hotell i Larvik. Utenfor vaier regnbueflagget. (Lena Stordalen)

– Vi visste det var ugyldig

Drammen og Harstad menigheter foreslo blant annet dette:

At to av samme kjønn skal kunne gifte seg i Metodistkirken.

At ordinerte kan velge å ikke gjennomføre vigsel.

At menighetene skal fortsette å anbefale skikkede kandidater til ordinasjon, uavhengig av ekteskapssyn eller sivil status.

– Vi visste at det var ugyldig. Vi ville utfordre årskonferansen til å tørre å si at det er en slik kirke vi vil ha, sier Spæren Rørvik.

– Burde kjempet for å ikke splitte kirken

Spæren Rørvik mener Årskonferansen så langt har hatt for mye fokus på hvordan det skal være mulig for menigheter å melde seg ut av Metodistkirken.

– Jeg er dønn uinteressert i det på nåværende tidspunkt, sier hun.

– Vårt forslag handlet først og fremst om hvordan man kan leve sammen uten denne splittelsen.

Forslaget ble fremmet første gang på Årskonferansen i fjor, men i år ønsket de to menighetene en avstemming.

Forslaget fra Utvalg for kirkas framtid, som ble vedtatt, foreslo blant annet en prosedyre for hvordan menigheter skal kunne melde seg ut.

– Jeg synes det var litt prematurt, sier Spæren Rørvik.

Hun påpeker at hun selvsagt mener det må være mulig å melde seg ut. Samtidig skulle hun ønske at det var større fokus på hvordan man kan bli i kirken med ulike syn, og unngå splittelse.

– Ønsket nok temperaturmåling

Tilsynsprest Knut Refsdal, som har ledet Utvalg for kirkas framtid, ser annerledes på saken:

– Jeg tror det er bra å få klare retningslinjer for menighetene slik at de vet hva de forholder seg til.

Om forslaget som ble fremmet fra Drammen og Harstad, sier han:

– Jeg synes det var litt unødvendig. Jeg tror ikke det bidro med noe nytt i forhold til det vi allerede hadde sagt i vedtaket fra utvalget.

– For Drammen og Harstad var det nok viktig å få gitt dette signalet, og få en temperaturmåling på årskonferansen, sier han.

Avgjøres neste år

Generalkonferansen i United Methodist Church avgjør først neste år om de vil endre syn på ekteskapet. Alle spørsmål om kirkens lære avgjøres på Generalkonferansen, som er kirkens øverste organ.

Det er derfor ikke mulig for Metodistkirken i Norge å vedta at to av samme kjønn kan gifte seg i kirken.

Forslaget som Metodistkirken vedtok lørdag bekrefter at det er prester og diakoner med vigselsrett som selv avgjør hvem de ønsker å vie.

– Det er et forsøk på å skape et handlingsrom innenfor gjeldende kirkerett, sier Refsdal.

Kirkerett handler blant annet om hva de lokale Årskonferansene har lov til å gjøre. En årskonferanse er sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

– Prestene har samvittighetsfrihet, og vi stoler på at de bruker godt pastoralt skjønn,

---

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

