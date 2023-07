Dagen har ansatt Sofie Braut

Sofie Braut har vært en kjent skribent i en årrekke og har blant annet vært spaltist i Vårt Land. Nå er hun ansatt i Dagen, melder avisen på egne sider. Der skal hun skrive kommentarer og lederartikler samt jobbe med debatt- og leserinnlegg.

Braut kommer fra en prosjektlederstilling i Laget – Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Før det jobbet hun som lektor på Tryggheim – en kristen videregående skole på Nærbø i Rogaland.

– Matchen med Dagen var en av grunnene til at jeg takket ja. Jeg opplever at vi har mye til felles, og at vi plasserer oss ganske likt i kirkelandskapet. Jeg liker også at Dagen er en motstemme, en motkulturell avis, sier hun til Dagen.

Ansvarlig redaktør Vebjørn Selbekk kaller ansettelsen en «stjernesignering».

– Hun er en av de meste spennende og viktigste stemmene i Kristen-Norge, sier han til egen avis.

[ Sofie Braut lever med mannen som overhovudet i familien ]