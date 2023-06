– Kostholdet Bibelen beskriver fra skapelsen av, var plantebasert. Vi tror Gud, som har skapt oss, vet hvordan vi fungerer best.

Det sier Linn Helene Stølen. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og redaktør i Sunnhetsbladet, Adventistkirkens folkehelseblad gjennom nærmere 150 år, og landets eldste helsetidsskrift.

Stølen er glad for den nye utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene, som i stor grad ligner på kostholdsanbefalingene i Syvendedags Adventiskirken.

Noen av hovedanbefalingene i rapporten, er å spise mindre enn 350 gram rødt kjøtt i uka, mer grønnsaker, frukt og bær, og å ikke drikke alkohol.

– Kosten har vært i endring

Adventistkirken fremmer totalavhold fra alkohol og et vegetarisk kosthold, men det er ikke påkrevd å være vegetarianer. Det er likevel ansett som svært viktig å ta vare på kroppen, som ifølge 1. Korinterbrev i Det nye testamente er et tempel for Den hellige ånd.

– Mat handler om vaner, kultur, tradisjon og identitet. Det skal vi ha respekt for. Samtidig har kosten vår vært i endring gjennom tiden. Faren min forteller at da han vokste opp på 50- og 60-tallet, fikk de tre poteter og ei kjøttkake til middag. Nå er det heller motsatt, sier redaktøren.

Med mer fisk, belgfrukter og grønnsaker, blir det mindre plass til kjøtt.

– Men det betyr ikke at de som er glad i kjøtt, ikke kan nyte det, det blir bare mer festmat, påpeker Stølen.

Mener fagfolk tar konsekvenser av funn

Vinjar Fønnebø, pensjonist og professor i forebyggende medisin, er ikke overrasket over rapporten. Han mener den stemmer med tilgjengelig kunnskap på området.

– Hvis det var noe man skulle si var overraskende, var nok det at gruppen tok konsekvensene fullt ut av det de fant. Det mest bemerkelsesverdige er at de anbefaler null alkohol.

Han viser til fagfolkene som har utarbeidet rapporten.

PROFESSOR: – Man må vite hva man gjør hvis man blir vegetarianer, slik at man får et balansert kosthold, sier Vinjar Fønnebø. (STIG BRØNDBO/UIT)

– Rådene de kommer med ligner jo på Adventistenes kostholdsråd?

– Alt ligner på adventistenes kostholdsråd, bortsett fra at hos adventistene anbefales det å ikke spise fisk. Nå skal det sies at adventister i Norge i svært liten grad er vegetarianere eller veganere, men de spiser nok mindre kjøtt og fisk enn andre, og mer grønnsaker.

Adventister lever flere år lenger enn andre

Fønnebø har tidligere forsket på om adventisters kosthold har noe å si for helsen deres, sammenlignet med andre som ikke følger samme kosthold.

– Min forskning, som jeg avsluttet for 30 år siden, viste den gangen en levealdersgevinst for adventister på vel fem år.

Økt levealder slo ut for dem som fulgte kirkens kostholdsråd.

I tillegg er det gjort studier i mange ulike land, forteller professoren. Alle studiene vider at hjerte- og karsykdommer er betydelig lavere hos adventister.

– Nå for tiden er unge mennesker i mye større grad vegetarianere, uten at man helt skjønner hva som har skjedd. Miljøaspektet er selvsagt en del av det. Dette er positivt, men jeg kan også reise en litt advarende pekefinger. Man må vite hva man gjør hvis man blir vegetarianer, slik at man får et balansert kosthold.

– Tror du norske myndigheter kommer til å endre kostholdsrådene slik at de stemmer mer med de nye funnene i rapporten?

– Jeg tror de blir endret, men jeg tror ikke de går så langt som denne gruppen har anbefalt.

Inspirert av Bibelen og kirke-grunnlegger

Kostholdsrådene til Adventistkirken er delvis inspirert av Bibelen, og delvis av Ellen G. White, som var en av kirkens grunnleggere.

White anbefalte vegetarisk kosthold og ingen alkohol allerede fra midten av 1800-tallet. I tillegg satte hun fokus på blant annet ren luft, hvile, bevegelse og tillit til Gud.

Blant bibelstedene som har inspirert adventistenes kosthold, er 3. Mosebok. Her finner vi en kostholdsforskrift som omhandler rene og urene dyr.

Gris er blant dyrene man ikke skal spise, ifølge forskriften.

Bibelen er ikke uinteressert i økologi og velferd for andre skapninger — Sigve Tonstad

KRITIKK: Sigve Tonstad mener det er usympatisk at politikere går ut mot nye kostholdsråd. (Loma Linda University)

– Det har vi til felles med praktiserende jøder og muslimer, sier adventist Sigve Tonstad, som er spesialist i indremedisin og har en doktorgrad i Det nye testamente.

– Men vi må også se til 1. Mosebok, hvor mennesker og dyr så og si sitter ved samme bord og spiser planter, sier Tonstad og viser til skapelsesberetningen.

I Det nye testamente får Peter et syn, ifølge Apostlenes gjerninger. Han ser en duk komme ned fra himmelen med alle slags dyr, krypdyr og fugler, og hører en stemme som sier «Stå opp, Peter, slakt og spis!» Men Peter svarer at han aldri har spist noe vanhellig eller urent, og derfor ikke kan gjøre som han blir bedt om. Svaret han får er «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent».

Slik adventister leser denne historien, handler den kun om at man ikke skal gjøre forskjell på mennesker, forteller Tonstad – og ikke om hva som er ren eller uren mat.

– Synet er et pedagogisk virkemiddel. Jeg tror ikke Peter eller de andre begynte å spise gris etter dette.

Mer fokus på individ enn klima

– Den nye rapporten har også fokus på hva som er miljøvennlig mat. Er dette noe som diskuteres blant adventistene, med tanke på Guds skaperverk?

– Adventistene har nok vært mer fokusert på individuell helse, men der har adventister, som så mange andre, gått i utakt med Bibelen. For Bibelen er ikke uinteressert i økologi og velferd for andre skapninger, sier Tonstad.

Professoren mener det er mange tydelige stemmer i samfunnet som snakker klart og effektivt om hvilket kosthold som er gunstig for mennesket og klimaet.

– At noen fra politiske partier, som Senterpartiet, går ut og er imot kostholdsrådene, det synes jeg er usympatisk.

Syvendedags Adventistkirken

Ble dannet i 1863 i USA.

I 1878 kom dansk-amerikaneren John G. Matteson til Norge, og begynte sin virksomhet som adventistmisjonær.

I Norge er det i dag omtrent 4 500 medlemmer fordelt på 56 menigheter fra nord til sør.

Bibelen er den øverste autoritet i alle spørsmål om liv og lære, og kirken vektlegger Kristi snarlige gjenkomst.

Hviledagen, sabbaten, markeres på lørdag.

Kilder: snl.no, adventist.no

