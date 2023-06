Jan Hanvold selger båten sin for å finansiere Visjon Norge

TV Visjon Norge har «kniven på strupen» og trenger ti millioner kroner innen utgangen av juni, ifølge grunnlegger Jan Hanvold.

Han ber derfor seerne hjelpe dem finansielt.

– Om noen av våre partnere eller seere hadde hatt mulighet til å låne oss én eller to millioner kroner eller noe sånt, for en god rente, selvfølgelig, og pant i bygget her, sa Hanvold i programmet «Studio Direkte» mandag kveld.

Kanalen tilbyr altså pant i bygget i Drammensveien 73 til de som vil gi kanalen et lån. Kanalen kjøpte bygget i 2021 fra Hanvold og investor Idar Tangen.

Avisen Dagen meldte saken først.

«Ofrer» båten sin til kanalen

I tillegg til å be seerne om penger, har Jan Hanvold også sett seg nødt til å selge båten sin. I «Studio Direkte» sier han at han tror Gud har bedt han gi et offer til tv-kanalen, og har altså valgt å selge båten sin for å finansiere kanalen.

Prisen for båten hans er 100.000 kroner, eller mer.

– Jeg hadde gledet meg til å sette båten på sjøen og bare nyte å kjøre utover Drammensfjorden og Oslofjorden med unger og det hele, sier Hanvold som også nevner at båten er «salvet», og fortsetter:

– Vi får klare oss uten, for Visjon Norge er viktigere enn båt.

500 døde «partnere»

Grunnene til de økonomiske problemene til TV Visjon Norge er flere ifølge Hanevold som nevner både endring i momsordning og EU-reglemeant som to av årsakene.

En annen årsak er at 500 økonomiske støttespillere, eller partnere som Hanvold kaller dem, har gått bort det siste året.