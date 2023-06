– Vi står midt i en oppussing og har store utgifter. Det er fasaden med murpuss og maling som skal ordnes nå. Vi har også et stakitt som må pusses opp før det faller ned, og i tillegg kan det være aktuelt å vaske og male kirken innvendig.

Det sier sokneprest i St. Paul katolske menighet i Bergen, Dom Alois Brodersen. St. Paul er en steinkirke som ble innviet i 1876, og en av Bergens mange gamle bygninger.

Nå kan menigheten søke om støtte til vedlikehold fra byrådet i Bergen, etter at byrådet nylig reviderte budsjettet.

Skal vektlegge kulturminneverdige bygg

Mens kirkene som tilhører Den norske kirke får støtte til oppussing gjennom kommunen, får andre trossamfunn kun frie midler fra staten, basert på antall medlemmer.

Det vil Bergen byråd endre på. De setter nå av 1, 2 millioner kroner som er søkbare for alle trossamfunn, unntatt Den norske kirke, som ønsker å vedlikeholde bygningene sine.

FORNØYD: Reidar Digranes i Senterpartiet er glad for at den søkbare potten til vedlikehold av trossamfunnshus kom med i budsjettet. (Senterpartiet Bergen)

Det forteller 1.-kandidat for Senterpartiet i Bergen, Reidar Digranes.

– Dette var en veldig viktig sak for oss som vi ønsket å prioritere i budsjettet. Vi landet på ordningen med å kunne søke om støtte for å sikre likebehandling av trossamfunn. Alle trossamfunn skal kunne søke, og så skal man vektlegge å gi støtte til kulturminneverdige bygg.

– Vet at 1, 2 millioner ikke er nok

I St. Paul menighet vil utvendig vedlikehold av murpuss og maling alene koste to millioner kroner, ifølge soknepresten.

– Millioner renner ut, men vi er glade for all hjelp vi kan få, sier han, og legger til at menigheten nok kommer til å søke byrådet om støtte.

Reidar Digranes fra Senterpartiet sier de er klar over at 1, 2 millioner ikke er nok til å pusse opp alle bygninger til trossamfunn i Bergen, men at det er en start.

– Vil dette bli en fast økonomisk ordning?

– Nå er det disse 1, 2 millionene som jeg vet skal settes av og brukes til dette. Men vi skulle gjerne hatt en fast ordning hvor man fyller på hvert år. Bygg utenfor Den norske kirke er viktige for trossamfunn i byen.

Enighet blant partiene

Ifølge Senterpartipolitikeren var det stor enighet blant partiene i Bergen om at det var et reelt behov for støtte til vedlikehold av trossamfunnshus.

– Nå er det snart valg. Det kan jo virke som et strategisk tidspunkt å komme med denne nyheten?

– Det kan man si om alle postene i et budsjett som revideres. Men trossamfunnene i byen er en klar prioritering for oss, i tillegg til Bergens arkitektur. Eldre bygg som St. Paul kirke er en viktig del av det.

