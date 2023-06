Pastor Seungeun Kim har funnet sitt kall. De siste 23 årene har han ifølge egen oversikt reddet rundt tusen avhoppere fra det nordkoreanske regimet til et nytt liv i Sør-Korea.

Veien går gjennom et nettverk av stier, transportmidler og trygge gjemmesteder fra grensen og sørvest til Thailand – som er det første stedet hvor flyktningene er trygge for dusørjegere og myndighetspersoner som samarbeider med regimet.

– Det er en farlig reise. En kan bli dehydrert og møte på farlige dyr. I Kina kan de som hjelper avhoppere bli fengslet i 13 år, og hvis man blir tatt av nordkoreanske myndigheter, kan man bli henrettet. Den siste delen av reisen er å krysse Mekong-elven, med sterke strømmer, forteller Kim.

Styrket av motstand

Spørsmålet «hva risikerer du i arbeidet med å redde avhoppere» får et langt svar. Moren hans ble fengslet i Kina. Søsteren hans og andre i den utvidede familien har blitt utvist fra Kina etter å ha blitt tatt for å bidra økonomisk eller på andre måter til arbeidet. Selv har Pastor Kim falt på isen og går nå med sju metallstenger i nakken. Han har hatt tre operasjoner etter fall i jungelen i Sørøst-Asia.

Motstanden har styrket ham og menigheten hans, mener Kim.

– Det er synd at arbeidet har forårsaket lidelse. Men samtidig har Gud ledet oss til et punkt vi kan redde flere, og hvor vi kan fortelle verden om arbeidet vi gjør med avhoppere. Paulus snakker at lidelse gir fred. Så jeg tar det som en velsignelse og er takknemlig, sier Kim, via en tolk han har med seg fra menigheten han leder, Caleb Misson, som holder til en time sør for Seoul.

Viktig oppmerksomhet

For nå er det stor interesse rundt arbeidet. Den amerikanske dokumentarfilmen Beyond Utopia går nå på internasjonale filmfestivaler, og får norgespremiere på Bergen filmfestival i oktober. Det ble også nettopp klart at NRK har kjøpt rettighetene til å vise filmen, som følger en nordkoreansk familie på flukten langs Pastor Kims hemmelige rute.

Og 15. juni var pastoren i Oslo Konserthus, og snakket om arbeidet sitt under Oslo Freedom Forum, dette svært så amerikanske seminaret med demokratiforkjempere fra hele verden, som den New York-baserte organisasjonen Human Rights Foundation siden 2009 har valgt å legge til Oslo.

– Hvorfor er du åpen om det du driver med, når faren er så stor?

– Det er paradoksalt. Men jo mer åpent jeg snakker om det, desto tryggere er det for meg selv og de vi forsøker å hjelpe. Det gjør at omkostningene blir større for de som kan motarbeide oss, slik at de heller lar være. Så er det også slik at verden må høre om den forferdelige situasjonen avhopperne befinner seg i: De kan bli sendt tilbake og drept, eller bli ofre for menneskehandel. Det er slikt verden må vite, så vi kan legge press og framprovosere endring.

Siden 2009 har han ikke selv kunnet reise til Kina, forteller han. Men han bistår flyktningene via telefon, og sender inn andre hjelpere – ofte avhoppere som selv har gjennomført reisen og som nå har lovlig opphold i Sør-Korea.

– Slik som han der, sier tolken og peker på en ung mann som sitter i hjørnet.

– Han var i Kina sist måned, for å sjekke forholdene.

Han selv snakker åpent, men disse hjelperne holdes anonyme, forteller pastor Kim.

Tror 50.000 gjemmer seg i Kina – skal hjelpe 30

Dokumentarfilmen Beyond Utopia følger en familie på fem–to foreldre, en bestemor og to små døtre–på veien, og dokumenterer den siste reisen Caleb Mission rakk å gjennomføre før kovid-restriksjoner gjorde arbeidet umulig. Fortsatt er restriksjonene som gjelder for reise mellom kinesiske provinser så strenge at de etter pandemien kun har reddet én avhopper–og det var en person som arbeidet for det nordkoreanske regimet, men befant seg i et annet land.

–Men nå letter restriksjonene, så vi har sjekket ruten og vil gjenoppta arbeidet snart, sier Kim.

Caleb Mission anslår at det er 50.000 avhoppere fra det nordkoreanske regimet som nå gjemmer seg i Kina. Omtrent 200 har kontaktet dem, og bedt om hjelp. De har valgt seg ut 30 de mener de kan hjelpe.

På 23 år har kun tre personer kontaktet Kim for å få hjelp til å komme ut av Nord-Korea. De aller fleste han jobber med, er avhoppere som har kommet seg over grensen og som trenger hjelp til å komme seg i trygghet. Etter selve flukten fortsetter arbeidet med å hjelpe avhopperne med å skape seg et nytt liv i Sør-Korea. Under kovid-pandemien har de ikke kunnet reise, men de har bygget et nytt senter som skal hjelpe avhoppere til å bli integrert.

–De er fra et samfunn hvor alt er bestemt for dem. De får rasjoner og beskjed om hva de skal jobbe med. Nå må de ta egne valg om hva de vil gjøre og hvor de vil bo. Dette med å ta egne valg er det vanskeligste for dem. De er voksne, og ofte trygge på seg selv, men kan samtidig være litt som barn.

NORGESBESØK: Forrige uke besøkte pastor Seungeun Kim konferansen Oslo Freedom Forum. (Guro Asdøl Midtmageli)

Lang kristen familiehistorie

Pastor Kim kommer fra en familie som ble kristen da de første misjonærene kom til Korea for rundt 150 år siden.

–Det første ordet jeg lærte var halleluja. Min families historie er samme som historien om det kristne Korea. Jeg vokste opp i kirken, familien var som kirken, forteller han.

Da han ble pastor hadde han et ønske om å hjelpe, og dro til grensen mellom Kina og Nord-Korea. Der forteller han at han så døde kropper komme flytende nedover elva, og han så barn i 7-8-årsalderen tigge etter mat. Da ba han Gud bruke ham. Så møtte han en kvinne som hadde flyktet over grensen. Hun mente pastoren lignet på Nord-Koreas leder Kim Jong-un, fordi han var så velfødd. De ble forelsket, giftet seg, og samen startet de Caleb Mission.

–Hun var den første jeg reddet. Jeg har lært om Nord-Korea fra henne, og hun har lært om Sør-Korea fra meg.

Han ser likhetstrekk mellom det å redde folk og det å forkynne. På et vis handler begge deler om å redde folk, forteller han.

