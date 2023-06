– Jeg visste med én gang at jeg hadde lyst til å si ja. Jeg tror grunnen til at jeg ble spurt, er at jeg har vært med i Etikkrådet på NRK. Det var første gangen jeg snakket offentlig om tro, forteller Ingvild Tennfjord til Vårt Land.

Denne uka holder hun morgenandakten på NRK. Til daglig er Tennfjord journalist og skriver ukentlig spalten «Vinskolen» i Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen. Hun har også gitt ut en rekke bøker om vin.

– Vil dette være noe lytterne får merke i andaktene?

– Ja, det vil bli et tema i hvert fall i to av dem.

Det er så mye i Bibelen som gir mening, ikke bare for meg, men har gjort det for menneskeheten i tusenvis av år — Ingvild Tennfjord

Gir mening

Tennfjord synes at det å skrive andaktene var en fin opplevelse.

– Jeg har ikke snakket om dette før. Tro er for meg en måte å se verden på, et par briller jeg ser verden gjennom. Når jeg skriver, bruker jeg mye bilder og symbolspråk i skriveprosessen. Det er Bibelen veldig fylt av. Det er så mye der som gir mening, ikke bare for meg, men har gjort det for menneskeheten i tusenvis av år.

Er i endring hele veien

– Du er også kjent som en dyktig kåsør. Hvordan har det å lage andakt vært sammenlignet med å ha kåseri?

– Det er en form og et lende jeg er komfortabel med og liker. Det blir veldig nært. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i at nå er det så mye innhold overalt, og det blir så mye ord. Jo eldre jeg blir, jo mer opptatt blir jeg av å komme til poenget, og det så raskt som mulig. Derfor er formatet på tre minutter befriende. Det gjør at jeg må virkelig tenke over hva jeg ønsker å si, hva jeg har på hjertet. Jeg tror jeg kan få sagt mer på tre minutter enn på 15.

– Vil du si at tro er noe som har endret seg gjennom livet, eller har det vært det samme hele veien?

– Jeg synes det endrer seg hele tiden. Det er en kontinuerlig prosess. Farfaren min var prest, Jens Sverre Tennfjord. Det ligger litt i slekten, sier Tennfjord.