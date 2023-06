Nokut har godkjent søknad fra Høyskolen for ledelse og teologi

– Vi er veldig glade og takknemlige for vedtaket i Nokuts styre. Selv om det har vært en lang og omfattende prosess, så har det også vært lærerikt. Prosessen har gitt oss mulighet til å utvikle oss, og har hatt verdi i seg selv.

Det sier Arne Mella, rektor ved Høyskolen for ledelse og teologi.

Denne uka godkjente Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) søknaden fra Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) om å bli godkjent for institusjonsakkreditering.

Akkreditering er en formell aksept eller godkjenning av at noe eller noen oppfyller spesifiserte krav.

– Godkjenningen i Nokut viser at vi har fått tillit til at vi kan ivareta de kvalitetskravene som stilles til et høyskolestudium.

– Vil gi bedre betingelser

Det er Kunnskapsdepartementet som tar en endelig avgjørelse i spørsmålet om Høyskolen for ledelse og teologi får status som akkreditert høyskole. Nå som høyskolens søknad til Nokut er godkjent, kan de søke departementet, som baserer sin avgjørelse på vurderingene fra Nokut.

En institusjon som er institusjonsakkreditert kan selv akkreditere egne studietilbud på bachelornivå, i stedet for at dette gjøres av Nokut.

Mella forteller at en akkreditering vil gi bedre betingelser for videreutvikling. Blant annet jobber høyskolen med å utvide tilbudet av nettbaserte studier, og det er også aktuelt å jobbe frem et nytt bachelorstudium.

Nødvendig for statsstøtte

Skolen søkte Nokut om godkjenning i 2021, da det ble kjent at høyskoler uten institusjonsakkreditering kunne komme til å miste statsstøtten om få år.

I dagens ordning er det nok at studietilbudene ved skolen er akkreditert, men snart må altså selve institusjonen ha Kunnskapsdepartementets godkjent-stempel dersom den fremdeles ønsker økonomisk bidrag fra staten.

I år mottar Høyskolen for ledelse og teologi omtrent 18 millioner kroner i statsstøtte.

– Hvor viktig er statsstøtten for HLT?

– I dag ligger statstilskuddet på omtrent 75 prosent av inntektene, så det er klart at det er viktig for oss. Ellers måtte vi for eksempel tatt mye høyere studieavgifter fra studentene.

Mella sier at søknaden til Kunnskapsdepartementet blir sendt så raskt som mulig.

– Vi ønsker ikke å drøye med det.

Fristen foreslått utsatt

Da høyskolen søkte om institusjonsakkreditering var 1. januar 2025 fristen for å tilpasse seg det nye lovkravet, meldte Khrono samme år som HLT søkte Nokut om akkreditering.

I år foreslår Regjeringen å utsette fristen til 2030, slik at skolene det gjelder får mer tid på seg til å gjøre de nødvendige endringene.

I tillegg til HLT, må disse skolene tilpasse seg kravet innen fristen, dersom de vil beholde statsstøtten: Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitekthøgskole, Høyskolen for dansekunst, Høgskulen for grøn utvikling og Steinerhøyskolen.

---

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT)

Ble grunnlagt i 2008, men bygger på og videre­fører Baptistenes teologiske­ ­seminar, som har drevet ­teologisk utdanning siden 1910.

Høyskolen eies og drives i ­fellesskap av Det norske­ ­baptistsamfunn og Filadelfia­kirken Oslo på vegne av Pinsebevegelsen i Norge.

Høyskolen holder for tiden til i Oslo sentrum, og har i høst over 260 studenter. HLT har også en avdeling i Stavanger i samarbeid med IMI-kirken.

---

