Stjernespekket TV-program legges til kristen folkehøyskole

TV2 har valgt å spille inn sitt nye reality-konsept «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» på den kristne folkehøyskolen Hurdal Verk i Viken.

Det melder folkehøyskolen selv på sin nettside. Hurdal Verk er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband, som er Norges største misjonsorganisasjon.

Der skal et dusin kjendiser lære å lage mat av stjernekokken Eyvind Hellstrøm og konkurrere om tittelen «Kokkeskolens stjerneelev» i ærverdige omgivelser.

Blant dem er kunstner Maud Angelica Behn, datteren til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn. Også skuespiller Frank Kjosås og programleder Selda Ekiz skal delta.

– Dette skal være feelgood-tv med masse humor, sier regissør i produksjonsselkapet Plan B, Nicholas Hoff-Petersen, i en artikkel på skolens nettside.

Herskapelig eiendom: – Passer perfekt

Folkehøyskolen Hurdal Verk ble etablert av Norsk Luthersk Misjonssamband i 1945 på eiendommen til gamle Hurdal glasverk.

Eiendommen kan skilte med et herskapelig hovedhus med karakteristiske søyler ved inngangen og flere saler, deriblant en egen matsal.

Regissør Nicholas Hoff-Pettersen er full av lovord om omgivelsene:

– Fasilitetene passer perfekt for dette programmet, uttaler han.

Rektor Frode Mikal Nilssen håper TV-programmet vi gi skolen en ekstra boost:

– Jeg håper flere vil bli oppmerksomme på hva for en fantastisk vakker plass dette er og den flotte folkehøyskolen vi har, sier han til Vårt Land.

Det går godt for Hurdal Verk folkehøyskole

For Hurdal Verk handler ikke valget om å være vertskap for «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» om å tjene penger, men om positiv oppmerksomhet for skolen, forklarer rektoren Nilssen.

– Vi har ikke priset oss veldig høyt, fordi vi tror vi vil få så mye god PR av dette, som er verdt veldig mye for folkehøyskolen på lang sikt, sier han.

I en tid der det ikke skorter på nyheter om bibelskoler, leirsteder og folkehøyskoler som sliter økonomisk, er rektoren opptatt av å få fram at Hurdal Verk både er fullbooket om sommeren og har gode søkertall.

– Heldigvis har vi klart å holde elevtallet oppe. Også i kommende skoleår har vi helt fullbooket skole, sier Nilssen til Vårt Land.

Varsler ny matlagingslinje ved Hurdal Verk

På folkehøyskolens nettsider forteller Nilssen at skolen har planer om en ny matlagings-linje fra høsten 2024, som løfter valgfagene skolen allerede har til et nytt nivå:

– Når folk skjønner at det er på Hurdal Verk folkehøyskole at serien er spilt inn, så tror jeg flere vil gå inn og lete etter matlaging. I dag har vi mange valgfag om matlaging, men ingen egen linje. Vi har tenkt å etablere skolekjøkken igjen også, noe det er flere tiår siden vi har hatt, utdyper rektoren overfor Vårt Land.

HURDAL VERK: Slik så det ut på Hurdal Verk da Vårt Land besøkte folkehøyskolen vinterstid under koronapandemien. På bildet: May Vy Ngoc Tran, Maria Bjørnøy Dørheim og Knut Ødegård. (Erlend Berge)

Kjent duo – dette er resten av deltakerne

På kokkeskolen skal Eyvind Hellstrøm være skolens rektor mens Truls Svendsen «har tatt på seg rollen som kontakt- og sosiallærer», skriver TV2 i en pressemelding.

Duoen er allerede velkjent fra fem sesonger med «Truls à la Hellstrøm» på samme kanal.

De andre kjendisene de får ansvar for er: