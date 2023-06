Brynjulfsen forteller til Vårt Land at de gjennom begravelsesbyrået kommuniserte til kirka at de var fleksible på dato for sønnens begravelse, men at de gang på gang ble avvist fordi kirka ventet store turiststrømmer. I et leserinnlegg i iTromsø 14. juni skriver stiller Brynjulsen spørsmål ved hvem Ishavskatedralen er til for.

– Det norske kirke må kjenne sin besøkelsestid, og kan ikke ha et slikt profittfokus, sier Brynjulfsen til Vårt Land.

Han er bekymret for en utvikling hvor flere kirker sliter økonomisk og at profittjag gjør at en må gå på akkord med gudstroen og menigheten.

– Jeg opplever at det er nettopp det som skjer nå, fortsetter Brynjulfsen.

I etterkant av avslaget fra Ishavskateralen og sønnens begravelse har han fått hundrevis av sjokkerte meldinger. De fleste uttrykker at det er en skam for kirka at en velger å prioritere turister. Selv er han også opprørt.

– Jeg er oppvokst i kirka og har en gutt som er døpt, konfirmert og sokner til den kirken, og på siste reise får han et nei. Dessverre, her kan du ikke komme.

Kjenner seg ikke igjen

Som Vårt Land skrev den 15. juni har Ishavskatedralen opparbeidet seg advokatutgifter på 4,5 millioner kroner. Bakgrunnen er en arbeidskonflikt mellom kirka og en rekke musikere som ikke har fått fast ansettelse, noe musikerne hevdet de hadde krav på.

Oddgeir Stenersen, fungerende daglig leder i Tromsøysund menighet, trakk da frem turisme som en viktig inntektskilde for å dekke advokatregningene. Men at det ligger noe sannhet i Brynjulfsens frykt for at kirka drives av profittjag og går på akkord med gudstroen og menigheten, avviser han.

– Vi driver ikke slik i Tromsdalen. Troen og det kirkelige liv er det viktigste. Vi prøver å styre turistattraksjonen uten at det går utover vår hovedaktiviteter.

At Ishavskatedralen er et populært turistmål er ikke noe man kommer utenom, men likevel forteller han at han aldri har fått slike tilbakemeldinger før.

Da han leste om Brynjulfsens opplevelse i Nordlys, ble han derfor svært overrasket.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken. Vi legger mye energi i å sørge for at de pårørende får en god opplevelse før og under begravelser, som jo er en veldig spesiell situasjon for dem.

Det kirkelige har forrang

Stenersen viser til kirkeverge i Tromsø, Oddgeir Albertsen for svar på hvilke vurderinger som ble gjort i forkant av Brynjulfsens begravelse. Albertsen ønsker ikke å gå inn i den konkrete saken eller kommentere påstandene om at kirka setter profittjag foran gudstro og menigheten. På generelt grunnlag kan han fortelle at kirkekontoret ikke tar hensyn til utenforstående ting utover kirkelige handlinger.

– Kirkelige handlinger har forrang i alle våre bygg. Vi avviser ikke kirkelige handlinger av hensyn til utenforstående ting.

Årlig kommer 2 millioner turister til Tromsø. Et høyt antall for en by på størrelse med Tromsø, påpeker Albertsen. Mye av denne turismen er uorganisert, og turister som titter inn i kirka underveis i seremonier kan være et forstyrrende element i Ishavskatedralen, som er et svært populært turistmål, påpeker kirkevergen.

Ishavskatedralen

Tromsdalen kirke, ofte kalt Ishavskatedralen, ligger i Tromsø og er et populært turistmål.

Fungerer som hovedgudstjenestested for Tromsøysund menighet, og er et populært sted for kulturelle arrangementer. Kirka tilhører Nord-Hålogaland bispedømme

