– Å få en ny sjanse er et håp. Man lever av håp, men jeg er veldig sliten. Jeg er lei av venting, stress og usikkerhet, sier Ali Mirvahabi Namin.

Norske myndigheter ba ham reise fra landet innen 17. mai, skrev Vårt Land på nasjonaldagen.

Mandag denne uka bestemte Utlendingsnemnda (UNE) at han får bli i Norge mens saken hans vurderes på nytt.

– Det føles vondt å vente på UNE hvert eneste sekund.

NOAS: En reell fare for forfølgelse

UNEs avgjørelse kommer etter at Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) ba UNE om å la Mirvahabi Namin bli i landet mens de gjør en ny vurdering (på fagspråket: utsatt iverksettelse).

NOAS har også sendt en omgjøringsanmodning til UNE. Med andre ord: De har bedt om at vedtaket blir omgjort, slik at han får bli i Norge.

Seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen, bekrefter dette til Vårt Land.

– Vi mener det er en reell fare for at han blir arrestert, og står i fare for å bli torturert dersom han reiser tilbake til Iran. Han har både en trosutøvelse og en politisk profil som blir utsatt for forfølgelse i Iran.

Nå skal altså UNE vurdere søknaden om beskyttelse på nytt.

– Jeg tenker hele tiden på hva som vil skje med meg, og med kona mi, dersom jeg blir sendt tilbake til Iran. Jeg får ikke sove om natta, og om morgenen har jeg vondt i hodet og i magen, sier Mirvahabi Namin.

Han sier han er redd for å bli torturert og drept dersom han må reise tilbake til hjemlandet.

GATETEATER: I flere sammenhenger har Mirvahabi Namin deltatt i demonstrasjoner og gateteater til støtte for det iranske folk. (Javad Parsa/NTB)

Konas sak ennå ikke avgjort

Mirvahabi Namins kone, iranske Mohadeseh Peyvandi, har også søkt om oppholdstillatelse. Hennes sak er ennå ikke avgjort.

– Dersom nemnda finner at hans kone har rett til flyktningstatus så kan Mirvahabi Namin ha rett til avledet status etter norsk praksis, sier Martinsen i NOAS.

Får man avledet flyktningstatus så kan man bli i Norge.

Martinsen mener UNE har brutt etablert forvaltningspraksis for behandling av ektefeller.

– Vanligvis behandler man ektefeller samtidig. Da risikerer man ikke at den ene får avslag og sendes ut, og deretter må hentes tilbake dersom den andre får oppholdstillatelse, sier Martinsen.

DØPT: Ali Mirvahabi Namin og Mohadeseh Peyvandi ble døpt i Norge i 2019. Vårt Land har sett attest fra Den norske kirke som bekrefter at dåpen ble gjennomført. (Privat)

– Ny informasjon i saken

Vårt Land har stilt UNE flere spørsmål angående saken til Ali Mirvahabi Namin. UNE har valgt å svare skriftlig.

– Dersom kona får oppholdstillatelse så kan Mirvahabi Namin, ifølge NOAS, ha rett på avledet flyktningstatus. Hva er grunnen til at han får avslag på søknad om beskyttelse, og blir bedt om å reise fra landet, før konas sak er avgjort?

Enhetsleder i UNE, Terje Østraat, svarer avisen på e-post:

«På vedtakstidspunktet forelå det ikke opplysninger i klagerens sak som tilsa at han hadde krav på beskyttelse i Norge. Det har siden kommet inn ny informasjon i saken, og UNE skal nå gå gjennom disse opplysningene. UNE har derfor besluttet å gi utsatt iverksetting inntil den aktuelle saken er avgjort.»

I samme e-post skriver UNE at de fleste omgjøringsanmodninger i asylsaker fra iranske borgere blir behandlet innen 15 måneder.

UNE har ikke svart på hvorfor de ikke har behandlet ekteparets søknader samtidig.

– Jeg er redd

Ifølge Mirvahabi Namin er han fortsatt engasjert i Norsk iransk råd og deres demonstrasjoner til støtte for folket i Iran. Han fortsetter også å sende bibler til hjemlandet. Begge deler har han gjort over tid.

– Jeg liker å leve og legge en plan for livet mitt, men dessverre har all motivasjon forsvunnet. Dag for dag blir jeg mer som en deprimert og tilbaketrukket person, som tenker på hva som vil skje med meg, sier Mirvahabi Namin.

– Jeg er redd for å lukke øynene mine, og sover lite.

Iraneren er blitt kristen i voksen alder, etter å ha vokst opp som muslim. Han er aktiv i Filadelfiakirken i Drammen.

De siste fire årene har han og kona bodd i Norge, ifølge ham selv.

Les hva han forteller om sin tro og sitt liv her.

