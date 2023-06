– Alt blir dyrere, og det merker også vårt stevne.

Det sier Laila Egeli Austeng, festivalsjef for pinsebevegelsens sommerstevne på Hedmarktoppen som går av stabelen 4. juli.

Prisøkning og svak krone får konsekvenser også for sommerstevnene.

– Det er vanskelig å lage noe veldig bra som kan være gratis eller veldig billig for deltakerne. Skal man lage noe for alle aldre så koster det, sier Austeng.

Komprimert festivalen

I år har sommerstevnet på Hedmarktoppen fått navnet «Sommerfestivalen». Nytt av året er også at festivalen er komprimert.

– Vi avslutter én dag tidligere enn vi pleier. Vi har bestemt oss for å gjøre litt mer hver dag i stedet.

Sammenlignet med fjoråret har billettprisene til årets stevne på Hedmarktoppen økt noe. Billettprisen for stevnepass kjøpt før 15. mai har ikke økt, men har man ventet til etter denne datoen må man betale 310 kroner mer enn i fjor.

– Man kan ta kontakt for å få litt økonomisk hjelp. I tillegg vil prisen bli noe lavere om man er medarbeider.

Festivalsjefen har snakket med flere som sier de må vurdere ekstra nøye hva de har råd til å være med på denne sommeren.

Rammes ikke like hardt

KORSVEI: Hilda Kristine Hanssen er daglig leder i Stiftelsen Korsvei. (Korsvei)

På Korsvei gjøres det aller meste på dugnad, ifølge daglig leder i Stiftelsen Korsvei Hilda Kristine Hanssen.

– Vi har ikke mye kostnader på programmet til vanlig, og det gjør at vi ikke rammes like hardt, sier hun.

Likevel har også Korsvei sett seg nødt til å øke billettprisene.

– Noen av de største budsjettpostene har blitt større, og det har vi vært forberedt på lenge. Vi har gjort noen vurderinger for å spare penger, for eksempel ved å velge mindre telt enn tidligere.

Hanssen sier stevnet ikke har like mange påmeldte som før korona, men hun vet ikke om det skyldes økonomiske årsaker eller at folk har lagt seg til nye vaner.

Stevnet tar kostnaden

Sommerstevnet i Sarons Dal har også merket at det har blitt dyrere å arrangere. Med mottoet for festivalen «ingen utelatt» understreker Hans Martin Skagestad at de bevisst ikke har økt prisene mye.

Skagestad er evangelist i Troens bevis og sitter i hovedkomiteen til sommerstevnet.

– Vi har økt billettprisene litt, men skulle vi økt med det det koster så hadde det blitt atskillelig mye høyere. Vi tar den kostnaden, sier Skagestad.

LANG TRADISJON: Her fra sommerstevne i Sarons Dal i 2019. (Morten Marius Larsen)

I tillegg til å holde billettprisene nede har de åpnet opp muligheten for at man kan gi en valgfri sum når man betaler. Denne summen går til de som ikke har like god råd til å kjøpe billetter.

– Det har vært en del familier som har kontaktet oss som sier de ikke har mulighet til å betale. Da er det fint at vi kan støtte hverandre.

Opplegget i Sarons Dal vil bli omtrent likt som tidligere, men Skagestad kan fortelle at de har måttet bruke litt mindre penger på markedsføring sammenlignet med fjoråret.

Færre utenlandske aktører

Under årets Skjærgårds Music and Mission Festival er det færre utenlandske aktører involvert i år.

Det kan festivalsjef Roar K. Eikli opplyse om.

POPSTJERNE: Gabrielle spilte under fjorårets Skjærgårdsfestival. (Tuva Skare)

– Det handler først og fremst om tilgjengeligheten, men det virker positivt på oss ettersom krona er svak, og at utenlandske aktører derfor hadde vært dyrere å hyre inn.

Eikli sier at også de opplever at alt er blitt dyrere for dem som arrangør.

– Det er en hårfin balanse å lage et godt arrangement som ikke blir for dyrt, slik at deltakerne kommer.

