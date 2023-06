– Alle muslimene jeg har snakket med er fortvila og veldig skuffet. De sier at det skal jo ikke være sånn som det her. Saudi-Arabia er jo også et muslimsk land, og så behandler de muslimer på denne måten.

Ordene tilhører en muslim i Norge, som Vårt Land har valgt å kalle «Ali». Vedkommende ønsker å være anonym i frykt for at regjeringen i Saudi-Arabia vil utestenge ham fra å noen gang reise til Mekka.

Ali snakker om Islams femte søyle, hajj, pilegrimsferden til Mekka i Saudi-Arabia. Det er enhver muslims plikt å gjennomføre hajj i hvert fall én gang i løpet av livet, såfremt din økonomi og helse muliggjør det. Nå mener Ali og flere muslimer i Norge at Saudi-Arabia selv vanskeliggjør reisen.

Hajj-reisen har blitt påvirket av flere utviklingstrekk de siste årene: Man får ikke lenger reise med norske reisebyråer, reiseprisene har økt, Norges hajj-kvote har blitt innskrenket, og dårlige erfaringer knyttet til Saudi-Arabias nye bookingsystemer skal ha gjort muslimer i Norge usikre på om de våger å reise.

Kjemper fortsatt for erstatning

I fjor omtalte Vårt Land Saudi-Arabias beslutning om at reisebyråer i Europa, USA, Canada og Australia ikke lenger har tillatelse til å arrangere hajj-reiser. Fram til da hadde vestlige reisebyråer arrangert hajj-reiser i flere tiår, og kulturen for muslimer å ta i bruk disse, var veletablert. I Norge, hvor da mange muslimer i fjor allerede hadde bestilt reise gjennom norske reisebyråer, endte det med at nesten ingen dro på hajj fra Norge.

Saudi-Arabias beslutning skapte panikk blant vestlige muslimer, som måtte kaste seg rundt for og se om de kunne få bestilt en ny reise, ifølge nettmagasinet Muslimmatters.

Flere muslimer som fikk mulighet til å reise, fortalte etterpå om kaotiske tilstander. Enkelte muslimer opplevde at reisepakkene plutselig ble nedgradert uten at de fikk refundert pengene, andre opplevde å få nøkkelkort til hotellrom som viste seg og være dobbeltbooket, og andre ble praktisk talt etterlatt strandet i ørkenen, ifølge Middle East Eye.

Erfaringer og historier fra det siste året, har skapt en generell skepsis og usikkerhet blant muslimer i Norge, skal man tro «Ali».

– Jeg kjenner mange som har planer om å gjøre Hajj, men som ikke får reist. Det er mennesker som har spart opp midler i flere tiår for å kunne reise.

Hajj

Hajj er en pilegrimsferd til Mekka, en av islams fem søyler (religiøse plikter), og er en plikt for alle voksne muslimer som er praktisk og økonomisk i stand til det.

Målet er steinbygningen Kaba, islams sentrale helligdom.

Den feires hvert år i den tolvte måned i det islamske år dhu-l-hijja. I år vil feiringen gå fra 26. juni til 1. juli

Hvert år drar millioner muslimer på hajj, noe som gjør det til verdens største pilegrimsreise.

I 2020 og 2021 var det vanskeligere og få gjennomført reisen på grunn av pandemien, men i april i 2022 åpnet Saudi-Arabia opp for en million trippelvaksinerte pilegrimer på 65 år eller yngre.

– Vet ikke hvem man gir penger til

Bookingsystemet Saudi-Arabia opprettet i fjor, det statlige lotteriet Motawif, har nå blitt lagt ned etter en massiv klagestorm. Det har nå blitt erstattet av bookingsystemet Nusuk. Ifølge de Vårt Land har snakket med, er ikke tilliten til Nusuk høy.

– En av grunnene til at man ikke ønsker å reise nå er at man ikke opplever å vite hvem man gir pengene sine til. Ettersom man kun skal gjøre denne reisen en gang i livet, så vil man ikke risikere å miste pengene man har brukt så lang tid på å spare opp. Det nye nettstedet Nusuk er nyoppstartet, og mange vet ikke hvem de er, forklarer «Ali».

– Kjenner du noen som har betalt for å reise nå?

– Jeg er medlem av en Facebook-gruppe om Hajj-reiser og der skriver noen at de har betalt, men at de ikke har fått billett. Det er urovekkende. Jeg så noen som skrev at de måtte kansellere flyturen i dag. De hadde betalt, og to dager senere fikk de beskjed om at reisen var kansellert. De vet ikke hvem de skal ringe for å få hjelp. Når de ringer Nusuks kundeservice, er det ingen som tar telefonen. Det er veldig dårlig service og oppfølging.

«Ali» har selv spart nok penger til å reise, men han sier han ikke ønsker å reise nå på grunn av for mange «usikre forhold».

– Det nye opplegget er helt katastrofe. Jeg mener at de burde returnere til ordningen hvor man kunne bruke egne reiseagenter igjen, sier han.

FOLKEMENGDE: Saudi-Arabia forventer og få besøk av omkring to og en halv millioner pilegrimer under årets hajj-feiring. (Amr Nabil/AP)

Dyrere priser

Etter at det ikke ble mulig å bruke vestlige reisebyråer lenger, skal prisene ha blitt dyrere. I fjor skrev Vårt Land at prisen med et norsk reisebyrå var på omkring 60.000-65.000 kroner. Nå har Vårt Land fått se reisepakker på Nusuks offisielle sider som er på over 100.000 kroner, eller 35.000 saudiarabiske riyal. Pakkene tilbys til norske gjester.

– Helt syke priser, sier «Safin» til Vårt Land.

Safin, som har erfaring med å tilrettelegge hajj-reiser for nordmenn, påpeker at det er enhver muslims plikt og reise på hajj minst én gang i livet.

– Jeg synes Saudi-Arabia utnytter denne situasjonen til sin vinning. Disse prisene er en stor bit av en husholdnings økonomi.

Også muslimen «Mirza», som og har erfaring med å tilrettelegge hajj-reiser for nordmenn, er kritisk.

– Før alt dette tullet så kostet det rundt 60.000 kroner å reise på hajj. Nå koster det opp mot 150.000 kroner. Det er nesten en tredobling, men informasjonen og tilbudet har blitt dårligere, sier «Mirza».

NY VISJON: Kong Salman (t.v.) og kronprins Mohammed Bin Salman jobber mot «Vision 2030», en plan for å gjøre Saudi-Arabia mindre oljeavhengige innen 2030. Bookingsystemet Nusuk er en del av planen. (Hassan Ammar/AP)

Innsnevret kvoten

– Det har blitt mange færre som reiser fra Norge nå enn før. Men det har ikke noe å gjøre med at man ikke ønsker å reise. De siste fire årene har jo muslimer i Norge nærmest ikke fått reise, så etterspørselen her til lands er jo helt i himmels, forklarer Ali.

I tillegg til at norske muslimer skal ha blitt skeptiske til å dra, har Saudi-Arabia i år også innskrenket antall kvoteplasser for muslimer som vil reise på hajj fra Norge. Før skal kvoten i Norge ha vært på omkring 900 muslimer. Nå har den blitt senket til 170, ifølge Mirza. Andre kilder Vårt Land har vært i kontakt med, oppgir liknende tall.

Kvoten har også blitt kuttet i andre vestlige land i år, noe som har blitt særlig merket i Storbritannia. Før pandemien var kvoten i Storbritannia på 25.000 muslimer, nå er den kuttet ned til 3.600, noe som ifølge nettavisen Middle East Eye gjør at muslimer i Storbritannia risikerer og måtte vente 10 år på å få dra til Mekka.

Kvotereglene er annerledes for arabiske og muslimske land. Der er regelen at man kan reise én muslim per hver tusen innbygger. Selv om det er andre regler for Norge, mener Mirza at kvoten burde være høyere i Norge. Han sier det er vanlig å regne ti prosent av et lands muslimske befolkning.

– Kvoten som saudiarabiske myndigheter setter er basert på antall muslimer de antar bor i et land. Antageligvis er ikke Saudi-Arabia helt oppdatert på hvor mange muslimer det er i Norge. Vi mener det er over 250.000 muslimer i Norge, og da burde kvoten vår være høyere, hvert fall 250, sier Mirza.

KLAR OVER PROBLEMER: Utenriksdepartementet sier de er klar over at enkelte norske reisende har fått problemer på grunn av nye bestemmelser fra Saudi-Arabia. (Audun Braastad/NTB)

UD: – Vi kan ikke påvirke et annet lands innreiseregler

Utenriksdepartementet i Norge sier at de er «kjent med at Saudi-Arabia i fjor endret kriteriene for reiser til Mekka i forbindelse med hajj, og at det har ført til problemer for enkelte norske reisende.»

Det skriver pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad i en epost til Vårt Land.

Simenstad påpeker videre at norske myndigheter ikke har mulighet til å påvirke det som skjer da «alle land står fritt til å styre egne innreiseregler».

På regjeringens hjemmesider om reiseinformasjon om Saudi-Arabia står det fortsatt at visum for hajj må ordnes gjennom den nettbaserte plattformen Motawif, som nå er nedlagt.

Simenstad kommer imidlertid med et råd, på vegne av UD, til norske muslimer som skal reise på hajj.

«Det er viktig at den enkelte sørger for å ha god reiseforsikring og holder kontakt med forsikringsselskapet hvis det oppstår endringer. Norske borgere som får behov for konsulær bistand kan kontakte den norske ambassaden i Riyadh eller UDs operative senter.»

Vårt Land har forelagt påstandene i saken for Den saudi-arabiske ambassaden i Norge og nettstedet Nusuk, men de har ikke kommentert før publisering.