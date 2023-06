Når nødalarmsystemet testes i dag kl. 12, så vil alle landets mobiltelefoner pipe. Det gjelder også om de er skrudd på lydløs, og om eierne i utgangspunktet har regnet med stillhet.

I Den norske kirkes kirkebygg og kapell er det ikke uvanlig at det foregår gravferder midt på dagen.

– I dag piper alle mobiltelefoner når landets system for nødvarsel testes kl. 12:00. Hvordan løser dere dette i gravferder i Oslo?

– Vi har hatt dialog med prostene angående dette. Vi har ikke lagt en felles overordnet plan, men overlater til våre medarbeideres gode skjønn å håndtere denne situasjonen lokalt, der situasjoner skulle oppstå. Vi har tillit til at de gjør det på en klok og god måte, sier Kjetil Haga, kirkeverge i Oslo kirkelige fellesråd.

Det er presten som har øverste ansvar i en gravferd. Til stede er også kantor og kirketjener, i tillegg til gravferdsagenter fra byråene.

Kirkevergen legger til at øvelsen er ment å være realistisk, og at den også er godt kjent for folk. I ettertid av øvelsen vil de evaluere hvordan det fungerte, sier Haga.

Sjelden onsdags-gravferd i Trondheim

I Trondheim kirkelige fellesråd er det ikke gravferder i dag, ettersom onsdag ofte er en rolig dag, forteller kirkeverge Kjell Inge Nordgård.

– Hadde det vært planlagt gravferd så ville vi måttet gjøre en vurdering.

Vårt Land har forsøkt å kontakte flere proster og kirkeverger fra nord til sør, men har foreløpig ikke fått flere svar.