Nok en sommer står for tur, og for mange innebærer det camping på sommerstevner landet rundt. Noe er nytt, noe er som det alltid har vært, men én ting er sikkert: Arrangørene har høye forventninger til stevnesommeren.

– Vi har store forventninger til sommeren. Dette er året vi er ordentlig tilbake etter pandemien, sier festivalsjef for Skjærgårds Music and Mission Festival, Roar K. Eikli.

Han kan fortelle at påmeldingene til Skjærgårds på Risøya kommer med et jevnt sig, og at de regner med omtrent 2.500 deltakere i løpet av festivaldagene.

I Sarons Dal i Kvinesdal er det også klart for misjonsorganisasjonen Troens Bevis sitt sommerstevne i midten av juli, og Hans Martin Skagestad, evangelist i Troens Bevis, håper og forventer at det er enda flere som tar turen dit i år.

– Foreløpig har vi flere påmeldte enn i fjor, sier Skagestad.

Se oversikt over årets sommerstevner lenger nede i saken.

Lange tradisjoner

Festivalsjef for Pinsebevegelsens sommerstevne på Hedmarktoppen på Hamar, Laila Egeli Austeng, gleder seg også til å ønske velkommen den 4. juli.

Pinsebevegelsen sitt sommerstevne på Hedmarktoppen har holdt det gående siden 1954, og neste år har stevnet 70-års jubileum. Festivalsjef Austeng kan fortelle at stevnet har endret seg siden den gang.

– Før var stevnet mer gudstjenesteorientert, mens nå er det sosiale på plassen også et viktig fokus, sier Austeng.

GLEDER SEG: Festivalsjef Laila Egeli Austeng gleder seg til å ønske velkommen på Hedmarktoppen 4. juli. (Privat)

Også Skjærgårdsfestivalen og sommerstevnet i Sarons Dal har lange tradisjoner, henholdsvis 42 og 59 år.

På jakt etter gode historier fra de mange titalls årene stevnene har lagt bak seg, har Vårt Land spurt arrangørene av disse tre stevnene om å trekke fram eksempler på noe som har gått galt opp gjennom tiden. For til tross for lang erfaring, har ikke alt gått knirkefritt for seg.

Allerede under åpningsåret på Hedmarktoppen i 54 skal festivalen ha møtt på problemer, kan Austeng fortelle.

– Kommunen stengte ned hele området fordi de mente det ikke var godt nok tilrettelagt for festival. Men da skal politimesteren ha tatt saken i egne hender og sagt at han tok det på sin kappe om det skulle oppstå problemer.

[ Vil lære av dårlige historier: Lagde Vær varsom-plakat for kristen barneoppdragelse ]

Oversvømmelse på Risøya

– Hva er det sprøeste som har skjedd i løpet av Skjærgårdshistorien?

– 2007 var året da ting gikk galt, forteller Eikli.

OVERSVØMMELSE: Slik så oversvømmelsen ut på Skjærgårds i 2007. Faksimile Vårt Land 4. juli 2007. (Faksimile)

Det var store nedbørsmengder på Sørlandet den sommeren, og det som skulle være en deilig sommerfestival i idylliske omgivelser, ble heller til en oversvømt øy med flytende luftmadrasser.

– Alt var vått. De som sov på luftmadrasser lå og fløyt inni teltene, og forbønns- og samtaleteltet «Nikodemus» ble omgjort til et enormt tørkerom, så folk fikk tørket klær og soveposer, minnes festivalsjefen.

På det tidspunktet var Eikli ansvarlig for konfcampen, og han husker at konfirmantene måtte evakueres til en skole i nærheten.

Der og da skal det ha vært krisestemning i staben, og planene for festivalen måtte raskt endres.

– Men nå i etterkant er det jo en morsom historie, fordi vi klarte å løse det.

Trykk på pilene nederst til høyre for å bla gjennom de ulike arrangementene:

[ Poet på algoritmens premisser ]

Tomme talerposter

Heller ikke i Sarons Dal har ting alltid gått på skinner.

– Vi har opplevd at talere eller musikere ikke rekker frem fordi fly har blitt kansellert, sier Skagestad.

ARRANGØR: Evangelist Hans Martin Skagestad i Troens Bevis. (Privat)

Han husker spesielt godt den gangen de måtte male hele scenen like før en konsert, fordi avtalen om at artisten skulle stå på en viss farget scene var blitt glemt.

Etter å ha snakket med kollegaer på Hedmarktoppen kan også Austeng mimre tilbake til en ting som ikke gikk helt som det skulle:

I 2010 solgte festivalen 1.200 billetter til en Carola-konsert. Den svenske artisten hadde ytret ønske om å gjøre entré på en motorsykkel.

– Det var full sal, og Carola kjørte inn på motorsykkel, og veltet. Sykkelen var så tung at hun måtte få hjelp til å løfte den opp igjen, forteller Austeng.

Hun kan imidlertid forsikre om at alt gikk fint til slutt, og at konserten ble gjennomført.

– Carola ble til og med noen ekstra dager fordi hun trivdes så godt.

Til tross for at noen ting ikke gikk helt som det skulle kan alle tre arrangørene konkludere med stort sett vellykkede og gode sommerstevner.

[ Bibelgruppe ville dele troshistorier – nå samler de hundrevis av unge ]

Noe nytt

I år har både sommerfestivalen på Hedmarktoppen og Skjærgårdsfestivalen noe nytt å by på.

På Skjærgårds har arrangørene laget egen scene og område for unge voksne som er ferdig med videregående skole, i tillegg til et gamingområde. De har også innført «glamping», hvor deltakere som vil betale litt ekstra kan komme til oppsatt telt med oppredde senger.

På Hedmarktoppen kjører de en komprimert festival, hvor de ifølge festivalsjefen har mål om å ha litt mer program hver dag.

---

Sommerstevner i Kristen-Norge

Hvert år arrangeres en rekke stevner, festivaler og leirer i regi av kristne kirkesamfunn og organisasjoner.

Vårt Lands oversikt er ikke uttømmende, og fokuserer på de største eller mest profilerte arrangementene.

Vet du om et større arrangement som burde vært i oversikten? Kontakt journalist Julie Horpestad: julie.horpestad@vl.no.

---