Lørdag ble det offentliggjort at Sten Sørensen planlegger å fratre som hovedpastor i Misjonskirken Stavanger. Etter over 40 år som pastor i ulike menigheter, offentliggjorde han på Facebook at han planlegger å gå av neste sommer. Samtidig kunne han også annonsere hvem som skal ta over i menigheten.

Ny hovedpastor i Stavanger Misjonskirke blir nemlig Elisabeth Heggheim Thorsen. Hennes ektemann, Torfinn Thorsen, blir også menighetenes nye sang- og musikkpastor.

– De er heldige som får overta, og så regner jeg med at Gud finner et nytt oppdrag til meg òg, sier Sørensen.

Sten Sørensen PRODUKTIV: Sten Sørensen har vært forkynner i over 50 år, og har vært forfatter, medforfatter eller redaktør for om lag 30 bøker. (Foto: Morten Marius Larsen)

På overtid

Sørensen har vært fem år i stillingen. Da han i januar fylte 70, ga Sørensen beskjed til styret om at det begynte «å bli naturlig» å tenke på å kalle ny pastor. Han sier at han selv har vært med i gruppa som har lett etter ny pastor.

I slutten av november tar menigheten over nøkkelkortet til sitt nye kirkebygg. Det såkalte K8-bygget, som blir det høyeste bygget i Stavanger sentrum.

– Når man tenker så ekspansivt, så er det viktig å drive offensivt og misjonerende. Der kommer Elisabeth inn i bildet. Hun er en veldig sterk forkynner, og god til å knytte kontakt med folk. Hun er også en visjonær og en pioner. Det nye bygget gir nye muligheter, og Elisabeth har evnene til å utnytte det potensialet.

Tanken på å bli pastor igjen lå egentlig ganske brakk, det var ikke noe jeg så for meg i det hele tatt — Elisabeth Heggheim Thorsen

Langt ifra planlagt

Elisabeth Heggheim Thorsen og ektemannen er i dag ledere av bibelskolen Tid, som ligger i Kenyas hovedstad Nairobi.

– Tanken på å bli pastor igjen lå egentlig ganske brakk, det var ikke noe jeg så for meg i det hele tatt, sier hun.

Hennes umiddelbare respons på Sørensens henvendelse var derfor å si nei. Men ektemannen Torfinn, som ifølge henne er den mest høflige av de to, mente at de i det minste måtte si ja til å ta en prat – og at de måtte be over saken.

– Jeg ble motvillig med på det. Men i løpet av samtalen med Sørensen var det noe som skifta helt i hodet mitt, sier hun.

Understreker samholdet

Hun ser fram til å arbeide med satsingen på det nye kirkebygget, og nybrottsarbeidet det vil innebære å skulle fylle det med liv og innhold.

– Så er det viktig for meg å understreke at jeg og Torfinn er pastorer sammen, og jeg kunne aldri ha gjort det uten å ha ham med meg.

Bibelskolen Tid drives av Norsk Luthersk Misjonssamband, som ikke tillater at kvinner får ha åndelig lederansvar. Hun er nøye på å understreke at hun har stor respekt for sin nåværende arbeidsgivers standpunkt, og at hun har stortrivdes med å jobbe for Misjonssambandet.

– Jeg har stor respekt for begge synene på kvinnelig pastortjeneste. For meg er det viktig å få frem at grunnen til at jeg sa ja, er at jeg opplever at Gud har ledet oss inn i det.

– Av meg og Torfinn er det naturlig at det er jeg som blir hovedpastor, ut ifra gaver og utrustning. Likevel ser vi på pastortjenesten som noe vi gjør sammen. Vi har tjent sammen som en enhet helt siden vi gifta oss.

---

Misjonskirken Stavanger

Menigheten ble grunnlagt 23. september 1937, i kjølvannet av den store vekkelsen pastor Henry Johansen førte med seg til Stavanger den våren.

Etter 25 år i omflakkende lokaler fikk menigheten i 1962 sitt eget kirkebygg i Knud Holms gate 8.

I 2021 startet rivingen av det gamle kirkebygget. Nytt bygg skal stå klart 30. november. Bygget har fått navnet K8 etter gateadressen, og med sine 16 etasjer blir det Stavangers høyeste bygg.

---