– Det er dypt meningsfullt å skulle få lov til å stå i spissen for Skeivt kristent nettverk. Denne organisasjonen har betydd veldig mye for meg, og jeg vil jobbe for at mange flere skal få kjenne på noe av det samme, sier Solveig Gjesdal i en pressemelding.

Gjesdal er ansatt som generalsekretær i Skeivt kristent nettverk, og kommer fra en stilling som kateket i Den norske kirke. Gjesdal starter som generalsekretær 15. august.

– Vi er veldig glade for at vi nå har muligheten til å ansette en generalsekretær, og ikke minst at det ble Solveig. Hun har vært en viktig bidragsyter i Skeivt kristent nettverk fra starten, og kjenner både organisasjonen og kirkelandskapet godt, sier styreleder Elisabeth Meling i pressemeldingen.

Det aller viktigste for meg som generalsekretær er at mennesker som står i utfordrende situasjoner skal få kjenne på støtte og trygghet — Solveig Gjesdal, ny generalsekretær i Skeivt kristent nettverk

NY GENERALSEKRETÆR: Solveig Gjesdal er ansatt som ny generalsekretær i Skeivt kristent nettverk. (Skeivt kristent nettverk )

– Nok midler til å satse

Til Vårt Land sier Meling at Skeivt kristent nettverk har ønsket å ansette en generalsekretær i flere år.

– I den siste tildelingen fra Bufdir fikk vi nok midler til å satse. Budsjettet ble godkjent av årsmøtet, og der lå det inne en pott til å ansette generalsekretær i 100 prosent.

– Hva håper styret at den nye generalsekretæren skal bidra med?

– Det er mange ulike oppgaver, blant annet å følge opp medlemmer og samarbeidspartnere, og jobbe inn mot politikere. Vi ønsker også å være enda mer synlige. Vi har en liten administrasjon på to ansatte i 50 og 25 prosent, så generalsekretær skal også følge opp disse.

[ Mette-Marit i helsing til skeivt nettverk: Du er ikkje åleine, eg er på ditt lag ]

Meling vektlegger at veien blir til underveis.

– Vi er en ung organisasjon, så selv om det er mye generalsekretæren kan ta tak i, så er det også åpent for å forme stillingen noe selv, og se an hva behovene er.

Gjesdal er spesielt opptatt av å lage trygge rom og møteplasser for skeive med kristen bakgrunn eller tilhørighet, ifølge pressemeldingen

– Det aller viktigste for meg som generalsekretær er at mennesker som står i utfordrende situasjoner skal få kjenne på støtte og trygghet, og kan få kontakt med andre med lignende opplevelser. For å få til det må vi være synlige, og det må være lett å komme i kontakt med oss, sier hun.

Artikkelen oppdateres

---

Skeivt kristent nettverk

Stiftet i 2019. Nettverk for kristne LHBT+ personer, spesielt rettet mot frikirkelige miljø.

I 2022 slo nettverket seg sammen med Åpen Kirkegruppe, som har samlet LHBT+ personar i Den norske kirke.

Har som utgangspunkt at det er fullt mulig å kombinere kristen tro med likekjønnet samliv eller å være transkjønnet.

---