Frykta at Helsekost Furuseth skulle stoppe lovsong-karriera

– Eg gjorde det for å vise at ein ikkje skal skamme seg over kroppen sin, og tenkte at eg gjer det for meg, men også for andre.

Det seier Johan Voldrønning, som dei siste vekene har blitt eit ansikt mange kjenner til. I NRK-serien Helsekost Furuseth følgjer sjåaren Voldrønning, Else Kåss Furuseth og tre andre gjennom eit prosjekt med mål om å endre livsstil og gå ned i vekt. I prosessen blir ein vitne til opp- og nedturar, samtalar med kyndige folk på området – og eit burlesk-show.

I den seks episodar lange serien, opnar han opp om kjærleikssorg og vanskelege tankar omkring dating og einsemd. Han torde ikkje spørje venner om å finne på ting, då frykta for at dei ikkje ville vere saman med han, var for stor.

– Det var mange periodar etter kjærleikssorga der eg grein og følte at «det er ingen som vil ha meg, det er ingen som merker det dersom eg blir borte».

BAKAR: Johan Voldrønning jobbar til dagleg som bakar. Her saman med programleiar Else Kåss Furuseth i programmet. (Skjermdump/NRK)

Tru og psykologi

Til dagleg jobbar han som bakar i Trondheim, men han er også aktiv i pinsekyrkja Salt Trondheim kor han er lovsongsmusikar.

I femte episode snakkar Furuseth og Voldrønning om trua hans. I voiceover seier Furuseth at ho trur han kunne hatt nytte av å snakke med ein psykolog om utfordringane knytt til mat som ei trøyst i sorga, slik som også ho har gjort. Først var han ikkje så interessert.

– Vi har jo snakka om trua mi, og det er på ein måte min psykolog-bit. Der finn eg min psykolog-terapi, sa Voldrønning i episoden.

I siste episode tok også ernæringsfysiolog Tine Sundfør opp temaet på nytt, og på nyåret begynte Voldrønning å gå til vekevise samtalar hos ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser.

– Det var flott. Det er godt å få snakka ut og godt å få delt ting, å berre dele frå hjartet sitt og opne seg opp, rapporterte han i etterkant.

Han fortel at samtalane med ROS har vore viktige.

– Eg trur Gud kan bruke riktige folk for å nå inn, sjølv om Gud alltid har vore der. Eg har alltid visst at Gud har vore glad i meg, men eg trur eg måtte bli rista laus og få det dytta inn med teskjei at eg er god nok – og få det frå fleire hald, seier han.

Bad før burlesk-dans

I serien kan ein sjå at programleiar Furuseth utfordrar deltakarane på å danse burlesk framfor eit betalande publikum. Alle takka ja, men slutninga om å bli med, tok ikkje Voldrønning lett på.

– Eg hugsar at eg bad til Gud før eg skulle på scenen og sa at «Gud, kan eg gjere dette? Er dette greitt? Har eg lov?»

Han fortel at han grua seg til det skulle komme på TV, og var redd for at karrieren som lovsongar skulle vere over. Men han er glad han gjorde det, at han prøvde noko nytt og gjekk utanfor komfortsona, då han i ettertid har sett kva det gjorde for han.

No, etter å ha vore med på dette, føler eg at 90 prosent av det er har båre på er borte. — Johan Voldrønning

– Eg har funne ut at det ikkje er farleg å treffe folk

Etter deltakinga fortel Voldrønning at ei bør er letta.

– Eg har enda ikkje funne livsledsagaren min. Men Johan for over eitt år sidan skulle aldri date. Han skulle vere ålene resten av livet sitt. Men no, etter å ha vore med på dette, føler eg at 90 prosent av det eg har båre på er borte. Ikkje borte som i at eg har mista hukommelsen og at det har blitt gløymt, men eg har funne ut at det ikkje er ikkje farleg å treffe folk.

Han fortel at han har blitt flinkare til å ta initiativ, og at han har vore på date fleire gonger.

– Det er ikkje farleg å spørje venner om å finne på ting, for viss dei seier at de er opptatte så er det faktisk berre fordi dei er opptatte. Det er ikkje farleg å gå på date. Éin gong treff du, andre gonger treff du ikkje. Men det er ikkje farleg, du lærer berre av det. Du kan ikkje berre la livet ditt stoppe opp.

