NRK spurte hva folk mener om Pride: 19 prosent svarte «tull, hele greia»

Fredag morgen publiserte NRK en artikkel om hetsen som Pride Bodø mottok etter at årets program ble lagt frem i media.

I samme artikkel kunne NRK-leserne stemme over hva de selv mener om Pride.

«Feir mangfoldet», «Viktig å markere mangfold, selve pride har blitt for kommersielt» og «Tull, hele greia» var de mulige svaralternativene.

«Hva er det NRK driver med?», skrev Ingvild Endestad, tidligere leder i Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold på Facebook, etter å ha sett meningsmålingen.

Hun beskriver meningsmålingen som lettbeint, og sier at NRK senker terskelen enda mer for å spre drit.

– Denne meningsmålingen senker terskelen for å snakke negativt om en minoritetsgruppe. Du trenger ikke å skrive en kommentar en gang, du kan bare trykke, sier Endestad.

– Vondt å lese

Meningsmålingen lå ute i NRK-saken i et par timer, men like før klokka 10.00 ble den fjernet.

– Jeg registrerer at NRK nå har fjernet meningsmålingen, men de har ikke valgt å skrive noe om hvorfor. Aller helst skulle jeg sett at kompetansen lå i redaksjonen slik at dette ikke skjedde, men når skaden først har skjedd kunne de kosta på seg en beklagelse og forklaring, sier Endestad.

Det var da omtrent 8000 stykker som hadde stemt, hvorav 19 prosent svarte at pride var «tull, hele greia», 17 prosent svarte at de synes pride hadde blitt for kommersielt og 65 prosent svarte «feir mangfoldet!».

– Det var vondt å se hvor mange som synes det er negativt at vi har pride. Og det er unødvendig av NRK å legge til rette for det, særlig sett i lys av at vi senest i går hadde et arrangement som ble avlyst på grunn av trusler, sier Endestad.

Hun håper at folk vil bidra inn i en felles dugnad for å skape trygghet inn i pride-måneden.

– Det vi trenger er flere mennesker som deltar i dugnaden i kommentarfeltet, på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet.

AVSTEMNING: Slik så NRK sin meningsmåling ut, før den ble fjernet. (Skjermdump )

– Opprørende

– Hva tenker du en slik meningsmåling bidrar til?

– Den legitimerer at det er greit at en majoritet snakker negativt om en minoritetsgruppe. For oss det gjelder er det en meningsmåling om hva folk synes om vår eksistens, og det bør man ikke ha.

Endestad sitt Facebook-innlegg har mottatt opp mot to-hundre reaksjoner, og hun har et inntrykk av at folk synes meningsmålingen var opprørende.

Homobevegelsen får eget skilt på 70års-dagen TIDLIGERE LEDER: Ingvild Endestad er tidligere leder i Fri. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Særlig at det kommer fra NRK, som er statskanalen, og i en sak som handler om hetsen skeive opplever. Det er jo åpenbart at NRK er klar over motstanden som finnes der ute.

Hun ber media tenke seg om hvilke konsekvenser det man skriver om minoritetsgrupper generelt kan få.

– Man skal ikke slutte å skrive om det, men kanskje gå et par ekstra runder om hvordan det gjøres, sier hun.

Paul Omar Lervåg delte innlegget til Endestad på Facebook, og var selv opprørt etter å ha sett NRK sin meningsmåling.

– Den er fryktelig triviell, synes jeg, og jeg ser ikke poenget med en avstemming i en slik sak som handler om noe så alvorlig som trusler mot et pride-arrangement, sier Lervåg.

Erkjenner feil

I en e-post til Vårt Land skriver nyhetssjef i NRK Nordland Adrian Dahl Johansen at NRK ofte bruker avstemninger i nettartikler, for å involvere publikum i sakene de omtaler.

«Det kan også ha journalistisk verdi å se hva lesere mener om ulike problemstillinger», skriver Johansen.

Videre skriver han:

«I denne aktuelle saken så mener vi klart det kan forsvares å stille spørsmål om folks holdning til Pride-feiringer. Det er viktig at pressen legger til rette for debatter og publikumsdialog rundt også kontroversielle temaer».

Johansen påpeker at meningsmålingen ble fjernet for fordi svaralternativene ble formulert på en måte som NRK erkjenner ble feil.

«Vi burde ha brukt mer nøkterne formuleringer», skriver nyhetssjefen.