Gunnar Bråthen innsatt som ny generalsekretær i Misjonssambandet

Fredag ble Gunnar Bråthen innsatt som ny generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet).

– Jeg har levd i avskjedens tegn i og med at jeg har forlatt Nord-Norge hvor jeg har bodd og virket i mange år. Det har hatt et vemod over seg. Men når jeg nå kommer hit er det et møte med det jeg skal inn i, og det er forbundet med glede, selv om jeg ikke har oversikt over alt enda, sier Bråthen til NLM.no.

– Jeg ser frem til å bidra på heltid i misjonens tjeneste, men er klar over at det er en krevende oppgave jeg trer inn i, sier den ferske generalsekretæren.

Trygge

– Hovedstyret ser frem til tillitsfullt samarbeid. Vi er trygge på at du vil lede Misjonssambandet på en god måte, sa hovedstyreformann Knut Espeland i sin velkomsttale.

Videre sa Espeland at de er trygge på at Bråthen har gode forutsetninger for å fremme deres arbeid.