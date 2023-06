Oslo kommune overtar gravplasser fra kirken

Den norske kirke har i dag delvis ansvar for gravplassforvaltningen i Oslo. Nå har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gitt grønt lys for full gravplassmyndighet til Oslo kommune.

Det innebærer at kommunen vil få eneansvar om all drift og forvaltning av det offentlige ansvaret for gravplassene i Oslo.

Endringen vil skje med virkning fra og med 1. januar 2024. Det opplyser Oslo kommune til Vårt Land.

Var kritisk til lovendring

Oslo bystyre vedtok i fjor at de ville søke Statsforvalteren om full gravplassmyndighet.

Søknaden kom i kjølvannet av endring i gravplassloven i 2021 (se faktaboks), som åpnet opp for at kommuner kan søke om gravplassmyndighet, uten at kirkelig fellesråd trenger å være enig.

Både Hovedorganisasjonen KA og Kirkelig fellesråd i Oslo stilte seg positive til kommunens søknad.

– Vi var kritiske til lovendringen som gir kommunene mulighet til å overta gravplassforvaltningen i de tilfellene der kirkelig fellesråd ikke ønsker dette, men dette er altså ikke tilfellet her, uttalte Marit Brandt Lågøyr, direktør i avdeling for sektorpolitisk styring, til Vårt Land i fjor.

Hun nevnte at Oslo i mange år har hatt en ordning som ingen andre kommuner har. Der har det vært en del uavklarte spørsmål, som Lågøyr opplever at det er enighet mellom kommune og kirke om at en ny ordning vil kunne løse.

Samtidig understreket hun at nesten alle andre kommuner praktiserer hovedregelen der kirkelig fellesråd har gravplassansvaret. Det er basert på godt samarbeid med kommunen og gode tilbakemeldinger fra innbyggere med ulike livssyn, ifølge henne.

VIKTIG: Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, mener det er prinsipielt viktig hvem som har det offentlige ansvaret på gravplassområdet, da det handler om en tjeneste for alle innbyggere. (Terje Pedersen/NTB)

– Prinsipielt viktig

I søknaden fra Oslo byråd ble det vektlagt at kommunen har som mål at Oslo skal være en livssynsåpen by, og at byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn.

Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, mener det er prinsipielt viktig hvem som har det offentlige ansvaret på gravplassområdet, da det handler om en tjeneste for alle innbyggere.

– Dødsfall har personlige og eksistensielle sider. Pårørende må ta stilling til krevende spørsmål, og handlinger må gjennomføres raskt. Gravlegging kan ikke velges bort. Derfor er det viktig med en likeverdig, gjennomtenkt, respektfull og verdig organisering av tjenestene, uttalte Gamal til Vårt Land i fjor.

Når kommunen tar styringen over gravplassforvaltningen, vil det skje noen praktiske endringer, ifølge ham.

Klagesaksbehandling sendes til statsforvalter i stedet for Kirkelig fellesråd.

Regulering og plansaker vil være en enhetlig forvaltning.

Vedtaksfastsettingene vil bli overført til kommunen.

Endring av gravplassloven

§23 annet ledd ble endret i 2021, og åpnet opp for at kommuner kan søke Oslo byråd ønsker nå full gravplassmyndighet

«Etter søknad fra kommunen kan statsforvalteren fastsette at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen.»

Endringen medfører at det ikke lenger er nødvendig med samtykke fra Den norske kirke lokalt for at ansvaret kan overføres til kommunen fra kirken

