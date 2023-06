Oslo kommune prioriterer kirka i revidert budsjett

I byrådets forslag til revidert budsjett for Oslo kommune foreslås det å innvilge 40 millioner kroner til å rehabilitere Trefoldighetskirken.

Forslaget innebærer å spre investeringsmidlene over tre år, hvorav 10 millioner planlegges brukt i 2023. De resterende 30 millionene fordeles mellom 2024 og 2025.

– Vi synes det er veldig gledelig at Oslo kommune vil bidra til å utbedre de skadene som er oppdaga, sier Oslos godt fornøyde kirkeverge, Kjetil Haga.

PÅ BEFARING: Gamal og Haga inspiserer det pågående arbeidet utenfor kirkebygget i Oslo sentrum. I forbindelse med konstruksjonen av et tilbygg ble det i fjor oppdaga store skader på kirka. (Matilde Solsvik)

Alvorlige skader

Vårt Land ble med da kulturbyråd Omar Samy Gamal og Haga dro på befaring til kirka.

Haga forteller at Oslo kirkelige fellesråd opplever å ha en «hyppig og god dialog» med kommunen, både på politisk og administrativt nivå.

– Vi spilte inn dette behovet i forbindelse med budsjettrevideringen, og er veldig fornøyde med at de også så på dette som viktig.

Haga sier at kirka i den siste tida har markert seg som en freds- og forsoningskirke. Han peker både på rolla kirka har spilt i forbindelse med flyktninger etter krigsutbruddet i Ukraina, men også i Fosen-saken, hvor kirka ble en tilrettelegger for dialog mellom demonstrantene og myndighetene.

– Vi vil fortsette dette arbeidet, i tillegg til å bygge opp under Trefoldighetskirken som en viktig kulturarena. Med kirkas sentrale plassering ved sida av regjeringskvartalet mener vi at den vil være en viktig møteplass i åra som kommer.

Kirka har ei viktig rolle – en viktig misjon – hvis man kan si det sånn. — Omar Samy Gamal, kulturbyråd i Oslo

Haster

Kulturbyråden er også full av lovord om arbeidet som gjøres i Trefoldighetskirken.

– Kirka er et viktig bygg i byen vår, både som kirkebygg og kulturbygg. Her gjøres det et fantastisk arbeid på mange områder, og jeg tenker særlig på fred- og forsoningsarbeidet, sier Gamal, som drister seg med litt internspråk:

– Kirka har ei viktig rolle – en viktig misjon – hvis man kan si det sånn.

Han forteller også at arbeidet haster. Kirka, som ligger midt i Oslo sentrum, ligger nemlig an til å havne innenfor sikkerhetssonen som er planlagt rundt det nye regjeringskvartalet.

Dersom rehabiliteringsarbeidet ikke blir ferdig før regjeringskvartalet ferdigstilles før 2025 vil prosjektet derfor bli mye vanskeligere og dyrere.

– Byrådet ser at det må gjøres, og det må gjøres nå. Så dette var riktig timing for et bygg som er viktig for byen.

ÅPNER PENGESEKKEN: Byrådet planlegger å spre kostnadene over tre år. Ti millioner skal brukes i år, før bevilgningene økes til 15 millioner i 2024 og 2025. (Matilde Solsvik)

Takk i like måte

Kirkevergens skryt sendes gladelig i retur fra byråden.

– Fellesrådet og de ulike kirkelige miljøene gjør en fantastisk jobb for byen. Kirka er et viktig møtested der folk samles til glede, og noen ganger også til sorg. Det må tas vare på.

PÅ TRAPPENE: Det påbegynte tilbygget skal ifølge Haga blant annet bidra til universell utforming av kirka, samt nye toaletter. (Matilde Solsvik)

Hans inntrykk er at Den norske kirke i Oslo «jobber bevisst og systematisk» for å gjøre byggene mer tilgjengelige for folk.

– Kirkene er arenaer for å skape og oppleve kunst og kultur i hele byen vår – det gleder selvfølgelig et byråds hjerte.

I forbindelse med utbyggingen av et tilbygg ble det i høst avdekka store skader på kirka.

Ifølge et internt dokument Vårt Land har fått tilgang på, vurderes skadene til å «i vesentlig grad utgjør en risiko for avvik knyttet til sikkerhet og HMS».

I dokumentet kommer det fram at det er avdekka betydelige setningsskader, frostskader i kirkebyggets klimaskall, løse ornamenter og granittblokker, samt løs takstein og fasadestein. I tillegg er det målt for høye radonnivåer.

---

Trefoldighetskirken

Kirka ble tegna i nygotisk stil av den tyske arkitekten Alexis de Chateauneuf, og ble innvia i 1858.

Med sine i overkant av 1200 sitteplasser er den blant landets største.

Arkitekturen regnes som særegen, i det at kirkebygget er en kombinasjon av både sentralkirke, korskirke og langkirke.

Kirka ligger om lag 150 meter fra Høyblokka i Oslo sentrum.

---