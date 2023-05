Sokneprest ba om nakenbilder fra jente med selvmordstanker

Saken ble først publisert i Dagsavisen.

En sokneprest fra Østlandet kom i kontakt med en 14 år gammel jente på chattetjenesten Omegle og betalte henne for nakenbilder. Dette erkjente han da rettssaken mot ham startet tirsdag.

Politiet mener han har hatt lignende kontakt med tre andre barn. Selv har han erkjent å ha betalt dem alle for seksuelle ytelser, med unntak av ett av barna. Han erkjente å ha sendt et gavekort på 500 kroner fra kleskjeden H & til jenta på 14 år, mot at han ble tilsendt en rekke nakenbilder. Disse bildene blir av politiet regnet som overgrepsbilder av barn.

Under dag to av rettssaken mot mannen onsdag kom det fram at 14-åringen hadde blitt innlagt på sykehus, etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv. Det skjedde bare noen få dager etter at hun hadde sendt nakenbilder til soknepresten. Dette opplyste hun også om til mannen, som holdt identiteten sin skjult.

Likevel fortsatte han å kontakte jenta og be om nakenbilder.

– Det er helt forkastelig, sier jentas bistandsadvokat, Bjarte Aarlie.

Skrev meldinger helt fram til pågripelsen

Samtalene mellom mannen og 14-åringen fortsatte helt fram til samme dag som han ble pågrepet i presteboligen den 29. august i fjor.

– Hva tenker du om at jeg er så mye eldre og at du har sendt meg «nudes»? Er det litt spennende, er noe av det han skrev til jenta i perioden før pågripelsen. Nudes betyr nakenbilder.

Han ville også vite hva jenta hadde kjøpt med gavekortet og lurte på om 14-åringen kunne sende ham bilder iført disse klærne.

Søndag 28. august sender jenta en melding til mannen der hun skriver at hun har det bra.

Dagen etter skriver soknepresten følgende melding tilbake:

– Så bra. Jeg var bekymret. Så lenge siden jeg har hørt fra deg. Er du fortsatt på sykehuset?

Senere samme dag blir han pågrepet av politiet.

Et moralsk kompass helt ute av kurs

I dag er ikke lenger mannen sokneprest. Da saken ble kjent ble han kastet ut av Den norske kirke og fratatt retten til å fortsette i yrket.

Men mens han pleiet kontakten med jenta fra presteboligen, var han fortsatt en respektert sokneprest og familiefar. Bistandsadvokat Aarlie mener det er oppsiktsvekkende at en person med tiltaltes status har forsøkt å utnytte en 14-åring i en svært sårbar livssituasjon på denne måten.

– Vanligvis skulle man tro at en sokneprest har det moralske kompasset i orden, men her har det sviktet helt. Det er for meg helt ubegripelig at han har latt lystene styre og ikke fornuften, sier jentas bistandsadvokat.

Han presiserer at det ikke er mulig å dra noen klar kobling mellom jentas selvmordsforsøk og mannens kontakt med henne.

Mor: – Han fortjener ikke å være ute

Jentas mor vitnet i retten onsdag. Det var hun som oppdaget mannens kontakt med datteren og anmeldte saken til politiet, noe som førte til at flere fornærmede ble avdekket og at mannen nå er tiltalt for nettovergrep mot flere barn.

Moren forklarte at datteren sliter psykisk, med blant annet angst og PTSD. Hun fortalte også at saken har vært svært belastende for familien, og at hun hadde lite til overs for den tiltalte.

– Det er kvalmende det han har gjort mot mitt barn. Jeg synes ikke han fortjener å være ute og fortsette med det han holder på med, var noe av det hun sa.

---

Dette er saken

I august i fjor oppdager en mor at hennes mindreårige datter skal ha sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmelder saken.

Da politiet begynner å etterforske forholdet, avdekker de at mannen er en sokneprest og familiefar fra Østlandet.

Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslaglegger politiet dataenheter som viser seg å inneholde 90 bilder og 1.807 videofiler, som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.

Etterforskningen avdekker ytterligere tre barn og én myndig kvinne som mannen skal ha betalt for å sende ham nakenbilder og -videoer.

Han er nå tiltalt for nettovergrep mot samtlige av barna, i tillegg til en rekke andre seksuallovbrudd.

Det yngste barnet er en gutt som bare var 12 år gammel da soknepresten var i kontakt med ham. Politiet anser dette forholdet som en voldtekt.

Mannen har erkjent straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

---