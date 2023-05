NLM-pastor trekker seg grunnet kvinnesyn

Han begrunner valget om å slutte som pastor i Misjonssalen, med Misjonssambandets tjenestedelingsprinsipp. Det går ut på at kvinner ikke kan inneha lederroller som innebærer såkalt lære- og hyrdeansvar.

– Jeg gikk inn i pastorstillingen i Misjonssalen med åpne øyne, men opplever nok likevel at jeg ikke helt klarte å gripe rekkevidden av tjenestedeling da jeg takket ja til tjenesten, skriver Rudstaden i et brev til Misjonssalen menighet.

Det var Dagen som først meldte saken.

Rudstaden er innstilt som pastor i Østre Frikirke, melder styret i Misjonssalen, som samtidig opplyser om at han kommer til å takke ja til stillingen, dersom han blir tilbudt den.

Medlemsmøtet i Østre Frikirke skal ta stilling til dette den 11. juni.

Vil ikke jobbe for endring

– Så kan kanskje noen lure på hvorfor jeg ikke blir og tar del i arbeidet med å endre eller fjerne tjenestedeling i Misjonssambandet, skriver Rudstaden videre i brevet.

– Jeg opplever imidlertid at det er «de som eier» Misjonssambandet som eventuelt må endre Misjonssambandet. «De som eier» Misjonssambandet er kanskje en noe udefinerbar masse, men jeg opplever ikke at to og et halvt år i en pastortjeneste kvalifiserer til å være en del av denne ærverdige massen.

Rudstaden har vært pastor i Misjonssalen siden 1. januar 2021. Misjonssalen er Misjonssambandets storforsamling i Oslo.

Ikke spørsmål om frelse

Vårt Land intervjuet Rudstaden like før han begynte som pastor i Misjonssalen. Han kom fra stillingen som assisterende generalsekretær i Normisjon. Da påpekte han at det var noen kulturforskjeller mellom NLM og Normisjon, blant annet et mer restriktiv syn på hvilke tjenester og oppgaver kvinner kan ha i en menighet.

– Men forskjellene innebærer ikke spørsmål som omhandler frelse, sa Rudstaden den gang.

– Hvor stiller du deg i tjenestedelingsspørsmålet, Ole Martin Rudstaden?

– Jeg har respekt for NLMs syn i denne saken. Selv står jeg imidlertid for det samme som jeg alltid har stått for, nemlig at kvinner kan ha de samme tjenester som menn. Jeg har jobbet tett med Anne Birgitta (Normisjons tidligere generalsekretær, journ.anm.), og har den aller høyeste respekt for henne og måten hun har utøvd sin tjeneste på, sa han til Vårt Land.

Vårt Land kommer med mer.