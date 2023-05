Jehovas vitner fikk ikke midlertidig vigselsrett. Nå anker de

«Ja, de har anket kjennelsen og bedt om oppsettende virkning», skriver Oslo tingrett i en e-post til Vårt Land.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister både statstilskudd for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er uenig i avgjørelsen, og har valgt å gå til søksmål mot staten. Rettssaken vil foregå mellom 8. og 19. januar 2024, i Oslo tingrett.

Fram til da ønsker trossamfunnet en midlertidig registrering, noe som blant annet innebærer at de kan foreta vigsler.

I mars møttes advokater fra Jehovas vitner og staten til muntlige forhandlinger om dette, men fikk nylig nei av Oslo tingrett.

Denne kjennelsen har Jehovas vitner nå anket.

– Inngripende tiltak

«Staten er gitt tilsvarsfrist 8. juni til anken, så anken er foreløpig ikke oversendt til lagmannsretten. Tingretten har heller ikke tatt stilling til begjæringen om oppsettende virkning foreløpig», opplyser Oslo tingrett til Vårt Land.

Jehovas vitners forsvarer, advokat Anders Ryssdal, begrunner anken slik:

«Vi anker tingrettens avgjørelse fordi skadevirkningene for Jehovas Vitner som trossamfunn samt de enkelte medlemmer er vesentlige og inngripende. Vi noterer at tingretten selv uttaler at det å miste retten til å gjennomføre vigsler, en rett alle andre trossamfunn har, er et inngripende tiltak», skriver Ryssdal i en e-post til Vårt Land.

I tillegg mener Jehovas vitner at statens vedtak om avregistrering «har medført og fortsatt vil medføre» stigmatisering av trossamfunnet.

«Vi mener at rettstilstanden for Jehovas Vitner må fryses inntil hovedsaken er behandlet av domstolene. Det er ingen skadevirkning for staten eller andre av at man nå bevarer status quo inntil videre», skriver han.

Eksklusjon

Statsforvalteren trakk Jehovas vitners registrering som trossamfunn i desember 2022, da de mener eksklusjonspraksisen bryter med barns rettigheter.

– Etter vår vurdering krenker trossamfunnets medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet, skrev Statsforvalteren i en pressemelding da vedtaket ble kjent.

De mener også Jehovas vitner krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler, ifølge Statsforvalteren.

– Brudd på menneskerettighetene

Jehovas vitner mener på sin side at vedtaket er ugyldig og krever at statsstøtten for 2021 skal bli etterbetalt, med renter. De vil også beholde registreringen som trossamfunn. De mener at statens vedtak er et brudd på menneskerettighetene, ved at det krenker religionsfriheten, foreningsfriheten og er en form for diskriminering på grunnlag av religion.

Oslo tingrett skal neste år ta stilling til spørsmålene om tilskudd og registrering i en felles behandling, men som to separate saker. Dette betyr at det er være mulig for retten å la Jehovas vitner beholde registreringen som trossamfunn, uten at de får etterbetalt tilskudd for 2021, skrev nylig Vårt Land.