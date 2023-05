Debatten om hvordan Pinsebevegelsen skal forholde seg til homofile medlemmer, går sin gang også i Sverige. Bakgrunnen er en aviskommentar fra Emmanuel Karlsten med tittelen «Jesus älskar hbtq - men det gör inte pingstkyrkan och Livets ord» i Gøteborgs-posten.

Utgangspunktet for Karlstens kommentar er en nylig avholdt konferanse i Stockholm hvor skeive personer fra pinsebevegelsen i Sverige og Livets Ord møttes for å blant annet feire gudstjeneste sammen. Karlsten var tilstede for å, i hans egne ord, forstå hvorfor skeive pinsevenner ønsker å fortsette å være en del av sine menigheter «når deres kirker ikke ønsker å åpne lokalene sine for dem».

Karlsten skriver følgende om konferansen som fant plass helga etter Kristi Himmelfart.

«I løpet av helgen ble det holdt gudstjenester og bibelstudier. Deltakerne sang lovsanger med løftede hender, akkurat som i enhver karismatisk frikirke. Likevel besto de utelukkende av personer som tilhøre kirker som hadde vært tydelige på at homofile ikke er velkomne».

Denne siste påstanden har nå blitt imøtegått fra lederen for pinsebevegelsen i Sverige, Daniel Alm.

–Hvilken kirke sier at homoseksuelle ikke er velkomne? spør Alm på Twitter.

Vilken kyrka säger att homosexuella inte är välkomna? Vi skulle behövt ett bra samtal om spänningsfältet rättighet-tro, individ-kollektiv men så här blir det bara en godkänd åsikt.



Jesus älskar hbtq – men det gör inte pingstkyrkan och Livets ord https://t.co/EYBD2Rup27 — Daniel Alm (@danielalm) May 26, 2023

– Sørgelig tonedøvt og en bagatellisering av de som har blitt skadet, skriver den svenske pinseteologen Joel Halldorf i sitt svar til Alm.

Halldorf har lenge tatt til orde for at frikirker skal ønske mennesker som lever i likekjønnede forhold velkommen som fullverdige medlemmer i menighetene.

Karlsten skriver om trauman, mobbing, utfrysning och fördömande som drabbar hbtq-personer i bla pingströrelsen - ibland med suicid som följd.



Pingströrelsens ledare: ”Vem säger att de inte är välkomna?” 🤯 En sorglig tondövhet, och ett förminskande av dem som farit illa https://t.co/AJUB0D6aaa — Joel Halldorf (@joelsh) May 26, 2023

Også journalisten Karlsten har reagert på Alms svar. På Twitter svarer Karlsten på Alms retoriske spørsmål om hvilken kirke som sier at homoseksuelle ikke er velkomne:

– Det får man svar på om man spør de homoseksuelle som har forsøkt å gjøre seg velkomne. Eller som har vært velkomne, til de kom ut som homoseksuelle, skriver journalisten.

Hevder pinseledere føler seg presset

Videre i Twitter-tråden forteller Karlsten at flere pinseledere ønsket å være tilstede på LHBT-konferansen, men at de følte seg presset til å ikke komme.

Karlstens oppfordrer Alm til å ikke sitte på sitte på gjerdet i spørsmål, uten å presisere hvilke spørsmål han sikter til, og han sier at hvis ikke dette skjer, vil det «gjøre at det eksploderer».

Alm er kritisk til Karlstens kommentar. Han mener at man burde ha en «god samtale om spenningsfeltet rettighet-tro, individ-kollektiv», men at Karlstens kommentar gjenspeiler en holdning om at det kun finnes én mening som er akseptabel å ha.

[ Fratrer som nestleder etter å ha ytret seg i samlivssaken ]

Debatt i Sverige som i Norge

Debatten om det likekjønnede samliv og dets aksept i frikirkene i Norge, har rullet siden utgivelsen av Terje Hegertuns bok Det trofaste samliv. I boken utfordrer han frikirkelige til å akseptere homofile parforhold, noe Halldorf har uttrykket støtte for.

Vårt Land har tidligere intervjuet Halldorf om temaet. I 2021 forklarte han at det er grunnlag i Bibelen for å akseptere homofile parforhold.

– Kirkenes manglende evne til å ønske dem velkommen tilhører kirkenes dypeste mislykkethet i moderne tid. For kirkens kall er å beskytte de utstøtte og bygge broer mellom mennesker. Den oppfordringen er en rød tråd gjennom hele Bibelen.

I kommentaren til Emmanuel Karlsten tas det opp at nær alle av Sveriges frikirker har utvidet sin tolkning om hva Bibelen sier om homofile:

«Equmeniakyrkan, en sammenslåing av Misjons-, baptist- og metodistkirken, har kommet lengst med retningslinjer som tydeliggjør at homofile ikke skal diskrimineres og at de kan være både ledere og medlemmer. Og for bare noen uker siden kom Evangeliska frikyrkan ut med veiledning om at par i likekjønnede forhold kan bli ønsket velkommen. Men pinsebevegelsen og trosbevegelsen - med Livets Ord som flaggskip - er de siste store frikirkelige samfunnene som holder igjen.»

---

Konferansen i Stockholm

Helga 19.-21. mai 2023 ble det avholdt en konferanse i Stockholm for skeive pinsevenner. Konferansen skal ha blitt markedsført med overskriften «Jesus elsker HBTQ».

Ifølge journalist Emmanuel Karlsten, ble konferansen arrangert i en misjonskirke fordi pinsemenigheter hadde sagt at de ikke kunne leie ut lokaler til en konferanse med et slikt tema.

Arrangørene av konferansen var den svenske pinsefamilien Eurell, som er aktuelle med en dokumentar som skildrer hvordan familien arbeider for å endre sine holdninger om homofili etter at en sønn i familien står fram som homofil.

---