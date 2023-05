Må skrote kirkeplaner i Ålesund

Etter at en ny rapport konkluderte med at planene for nytt kirkebygg vil koste 53–67 millioner kroner mer enn det som til nå er bestemt bevilget fra kommunen, er planene nå lagt på is.

Det kom fram i en orientering i formannskapet i Ålesund tirsdag. Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.

– Bygget var tegnet i 2009 og vi ser nå at en del lignende bygg som ble reist i den siste tiden har vedlikeholdsutfordringer som vi ikke har råd til å håndtere, sier kirkeverge Andrea Hunger til Vårt Land.

Humpete vei mot byggestart

Ålesund kommunestyre vedtok først i 2012 at det skulle bygges ny kirke på Hatlehol, et område som nå ligger soknet til Spjelkavik, det mest folkerike soknet i Den norske kirke. Senere gjorde den krevende økonomiske situasjonen i Ålesund kommune at vedtaket ble gjort om – før kommunen igjen vedtok å bygge kirken i slutten av 2022.

Det ble da vedtatt å bevilge 5,5 millioner i 2023, deretter 150 millioner i løpet av 2024 og 2025, skriver Sunnmørsposten. Men nye beregninger Novaform konkluderte med at dette var langt fra nok til å realisere prosjektet.

– På grunn av den usikre økonomiske situasjonen i verden ville soknerådet forsikre seg om at byggeprosjektet lot seg gjennomføre innafor vedtatte rammer. Novaform AS ble engasjert og bedt om å uttale seg om økonomiske rammer og byggtekniske utfordringer, sier Andrea Hunger.

Vi ønsker å gå bort fra prosjektet som dei fleste er kjent med, og umiddelbart se på alternative løsninger — Andrea Hunger, kirkeverge i Ålesund

Det er Spjelkavik sokneråd som har tatt avgjørelsen om å skrote de eksisterende planene, men soknerådsleder Odd Arne Skogen henviser Vårt Land til kirkeverge Andrea Hunger.

– Hva må til for at det skal bli ny kirke i Hatlehol?

– Nå må det opprettes ny byggekommité – og noen utvalg om det viser seg å være nødvendig. Menighetens representanter må ha en behovsanalyse, og se hva menigheten vil fylle kirkebygget med. Da er det i stor grad opp til menigheten hvor mye de vil bruke av de forrige behovene, sier kirkeverge Andrea Hunger.